“La casa de los famosos 2″ ingresa a su última semana de eliminaciones y lo hace con varios candidatos a ganadores del reality de Telemundo como nominados a ser expulsados del programa.

En su última ronda de nominaciones, el público, que la semana anterior eliminó a Natalia Alcocer, tendrá que elegir entre Laura Bozzo, Salvador Zerboni, Toni Costa, Daniella Navarro y Nacho Casano al último en abandonar la casa.

Precisamente estos últimos, a pocos días de descubrirse a los finalistas, revelaron que tienen más en común que solo ser reconocidos actores de telenovelas.

Los nominados a ser eliminados de "La casa de los famosos" (Foto: Telemundo realities / Instagram)

DANIEL FERRER, EL MÁNAGER DE NACHO CASSANO Y DANIELLA NAVARRO

Tanto el argentino como la venezolana son figuras que se han abierto paso en la televisión de la mano de la misma persona: Daniel Ferrer, el mánager que pertenece a Hispanomedio.

A través de sus redes sociales, Ferrer ha salido a defender a sus muchachos, en especial a Daniella, de los ataques y cuestionamientos que han recibido previo a la última semana de eliminaciones.

“El programa es de esos formatos que despiertan pasiones desmedidas. La gente se involucra de tal manera que se olvidan que dentro de esa casa estuvieron viviendo 17 personas, no ratones de laboratorio. Juzgamos como si nuestras vidas fuera una copia de la de Gandhi. A quienes me dicen: ‘¿Por qué no le dices?’ ‘¿Por qué permites?’ ‘¿Por qué no defiendes?’ Señoras y señores, ellos, los 17 famosos, firmaron un contrato para exponer sus vidas, con virtudes y defectos, con aciertos y desaciertos”, defendió el representante.

“Entre ellos se aman y odian con tanta intensidad y en periodos de tiempo tan cortos que sorprenden a la audiencia. Al salir muchos de los que se han ofendido serán amigos y dejarán el formato como una experiencia más de sus vidas, otros simplemente coincidirán en nuevos proyectos porque son parte del medio”, simplificó.

El representante defendió a Nacho Cassano y Daniella Navarro (Foto: Daniel Ferrer / Instagram)

Daniel Ferrer y Daniella Navarro

Sobre la actriz venezolana, el representante destacó que logró convertirse en “la villana de esta temporada” gracias a su actitud desenfada, que la llevó a ganarse algunos pleitos en el reality.

“Enfrento un rol antagónico innato desde su irreverencia y desparpajo, a veces se salió de control, pero así somos en la vida. Todos nos desconocemos en algún momento. Sin embargo, su anhelo de poder ofrecerle un hogar a su hija con el premio la mantiene de pie a una semana de la final”, destacó.

Daniel Ferrer y Nacho Cassano

Sobre Ignacio, el representante consideró que es “uno de los grandes ganadores de este show”, pues logró destacarse gracias a sus capacidades.

“Le puso voz a la gente que se siente diferente. Su personalidad parca y distante en ocasiones lo llevó a ser un antagonista atípico. Sin embargo, su inteligencia y razonamiento superó cualquier expectativa. Ha pasado de ser el ogro, al protagonista. Ha construido una comunidad de fans que no tenía, y ese será su gran premio, gane o no el dinero, el amor del público”, comentó sobre el argentino.