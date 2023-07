Desde la primera semana de “La Casa de los Famosos México”, la historia de Nicola Porcella y Wendy Guevara se convirtió en una de las más destacadas del reality de TelevisaUnivision, pues pasaron por peleas, un curioso beso y extrañas confesiones que aumentaron la popularidad de ambos concursantes.

Y es que los integrantes del “Team Infierno” hicieron un pacto para evitar ser eliminados, uno que han ido cumpliendo, pero que debían romper eventualmente, y esto sucedió en la sétima jornada de sentencia, cuando uno decidió no solo nominar al otro, sino que además votó por su eliminación.

Y es que si bien el momento en que ambos se enfrenten llegaría, la historia que las celebs de México compartieron hacía difícil de creer que ambos llegarían a traicionarse, pero finalmente sucedió.

Wendy Guevara, Nicola Porcella, Apio Quijano y otros miembros del Team Infierno (Foto: TelevisaUnivision)

¿POR QUÉ WENDY NOMINÓ A NICOLA PORCELLA?

Durante la jornada de sentencia del fin de semana, los integrantes del Team Infierno fueron invitados a seleccionar al participante que debía ser parte de la ronda de eliminación. Fue así como Apio Quijano, Sergio Mayer y Nicola Porcella se debían enfrentar para ver quién abandonaba la casa.

Poncho de Nigris y Emilio Osorio seleccionaron a Apio Quijano, mientras que Jorge Losa y la Barbie Juárez hicieron lo propio con Sergio Mayer, dejando todos en claro que no era personal, pues deseaban llegar todos juntos, pero las reglas los obligaban a decidir.

El posicionamiento que más llamó la atención fue el de Wendy Guevara, pues la integrante de “Las Divinas” no dudó en seleccionar al modelo peruano, su amigo y cómplice en los casi dos meses de concurso. Al estar dos contra dos los votos, la influencer decidió no ir en contra de los ya sentenciados e incluyó al “guerrero” en la nómina.

“Estoy bien nerviosa. Antes que nada quiero pedirte perdón por las veces que salimos mal, que nos peleamos en el cuarto porque ya sabes que me pongo medio intensa y mira. Yo la verdad no quiero que se vaya ninguno de ustedes, los amo, hicimos una familia, los quiero mucho y me llevo de cualquiera de los tres su amor y su cariño y pues, nada, échale muchas ganas y si te quedas a seguir peleando Nico, porque me encanta, soy tóxica”, explicó Guevara.

LA REVELADORA REACCIÓN DE WENDY LUEGO DE QUE NICOLA PORCELLA SE SALVARA

Sin embargo, lo peor no llegaría hasta la eliminación, pues, por primera vez, Galilea Montijo pidió a los tres nominados que subieran a “el carrusel de la muerte” y sean sus compañeros los que definieran su futuro. El primero en salvarse fue Sergio Mayer, quien optó por quedarse cerca para ver quién sería el seleccionado para quedarse una semana más.

Finalmente, sería Apio Quijano el segundo eliminado. Mientras que sus compañeros lo abrazaron, Wendy Guevara hizo lo propia y rápidamente se dirigió al integrante de Kabah.

“Apio te amo, te quiero amigo”, gritó la influencer, lo que demostraría que su elección habría sido el mexicano por encima del peruano.

La reacción de los usuarios no tardaría en llegar, calificando a la integrante de Las Divinas como traidora, pues mientras el ex “Guerreros 2020″ la apoyó en su sentencia y se mostró alegre cuando fue salvado por el público, esta no tuvo la misma reacción cuando el modelo atravesó la puerta de regreso.