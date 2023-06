Luego del éxito que consiguió Telemundo durante tres temporadas, TelevisaUnivision se hizo con los derechos para desarrollar “La Casa de los Famosos México”, la versión latina del popular reality y que se transmite a través de Las Estrellas.

Fue el pasado 4 de junio que se realizó el estreno del nuevo programa bajo la conducción de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, convocando a destacadas figuras de la televisión e influencers como Wendy Guevara, Raquel Bigorra o Paul Stanley.

Sin embargo, el reality de TelevisaUnivision no está completo, pues falta revelar al último habitante y el principal candidato ha dividido a los usuarios en redes sociales.

Serán 10 semanas de diversión, polémicas y sorpresas (Foto: TelevisaUnivision)

EL ÚLTIMO PARTICIPANTE DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En la actualidad, “La Casa de los Famosos México” cuenta con 13 habitantes y todo apunta a que falta un último participante, el cual podría hacer su ingreso al show en los próximos días. No obstante, la producción se ha mantenido hermética sobre la posibilidad.

Como era de esperarse, en redes sociales y sitios especializados en farándula ya se empezaron a barajar opciones, destacando que si es el último participante, el reality debe “cerrar fuerte” con un personaje capaz de llamar la atención de los espectadores y asegure su compañía en las galas.

Es así como nombres de la talla de Mariana “Barbie” Juarez, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, o Kunno, fueron los más populares entre las opciones.

Mariana 'Barbie' Juárez. Boxeadora mexicana poseedora de gran cantidad de títulos. (Foto: Vanguardia.com.mx)

KUNNO EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

De todos los participantes que podrían llegar al show, es Kunno el que más posibilidades tiene, una deducción a partir de lo que el propio influencer compartió en sus redes sociales,

“Corriendo a México para encerrarme un ratito, estaré ausente de redes”, compartió en su cuenta de Twitter, aunque sin explicar los motivos de dicha ausencia.

Los comentarios divididos no se hicieron esperar: “¿De cuándo acá Kunno es famoso? Qué pena cae con un tipo lleno de estereotipos misóginos y machistas”, “Pudiendo meter a José Eduardo Derbez a Regina Blandón o hasta Alfredo Adame, meten a esto. Él y Wendy no se van a querer”, “Ay no qué horror... Lo bueno es que nominado y pa fuera. Innecesario este personaje allí si es que entra” o ”Todavia ni entra el pobre y ya está nominado por el público”.