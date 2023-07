El día más temido para los seguidores de Team Infierno llegó con la eliminación del primer participante de este equipo. Apio Quijano, Sergio Mayer o Nicola Porcella, uno de ellos deja definitivamente “La casa de los famosos México” hoy domingo 23 de julio tras haber permanecido siete semanas. Ahora solamente depende de la votación del público que definirá quiénes se quedan.

Cabe señalar que en esta lista negra se encontraba Barby Juárez, quien una vez más fue salvada por el líder Jorge Losa, estrategia que les sirvió para sacar por fin a uno de sus rivales; situación que generó tensión en la convivencia, ya que los diablitos sienten que uno de ellos los está traicionando y apuntaron contra el peruano. ¿Serán ciertas sus especulaciones? Solamente lo sabe el público que mira el 24/7.

Mientras tanto, la convivencia continúa en medio del drama, alegría, discusiones y tristeza. ¿Quién dijo que reunir a tantas personalidades iba a ser fácil? Una situación complicada donde se reparten las tareas y algunos no las cumplen a cabalidad. Por ejemplo, vimos cómo Poncho se quejó de sus compañeros porque dejan los utensilios que usan completamente sucios en el lavadero o el momento en el que Wendy lava la ropa de sus amigos. De otro lado, Barby quiso entrenar a los habitantes, pero uno de ellos terminó lastimado.

El momento emotivo de la semana fue cuando la nieta de Sergio llegó a la casa con un globo e hizo derramar lágrimas a su abuelo. Pero sin duda, la fiesta temática hizo disfrutar a todos de una amena noche, y ¡vaya que se divirtieron!

Volviendo al tema de los concursantes que están con un pie fuera del formato, a estas alturas nadie se siente seguro, por lo que a través de sus redes sociales piden votar por ellos; claro que no lo hacen directamente, pues están completamente aislados, sino las personas a las que encargaron esa labor. ¿Será suficiente?

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS NOMINADOS PARA NO SER ELIMINADOS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO”?

Apio Quijano, Sergio Mayer o Nicola Porcella están pidiendo el apoyo de la gente; en tanto, sus seguidores ya están emitiendo sus votos.

EL PEDIDO DE APIO QUIJANO

Demostrando todo su amor, Juanpa Serrano, el novio de Apio Quijano, fijó una publicación del integrante de Kabah en su perfil de Instagram para que permanezca en “La casa de los famosos Mexico”.

“Aquí apoyamos a @apioquijano en @lacasafamososmx #teamapi #ejercitoquijano”, escribió en la fotografía del 14 de julio. ¿Convencerá a la gente ahora que está nominado?

El apoyo que viene recibiendo Apio Quijano de parte de su novio (Foto: Juanpa Serrano / Instagram)

EL PEDIDO DE SERGIO MAYER

La estrategia de Sergio Mayer fue recurrir a sus redes sociales para convencer al público que vote por él con el fin de quedarse otra semana en el reality de TelevisaUnivision.

La estrategia del 'Tata' para salvarse y quedarse en "La casa de los famosos México" (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

“Esta semana, el tata corre peligro de abandonar la casa, así que hay que apoyarlo”, se lee en el video que muestra cuando le señalan su nominación. “¡Esta semana nuevamente el tata necesita de su apoyo! Ya están abiertas las votaciones y puedes votar”, se lee en una foto.

EL PEDIDO DE NICOLA PORCELLA

En el perfil de Instagram subieron un video de Nicola Porcella con un tema que señala pertenece al Infierno y que jamás se dará por vencido. “¡La unión hace la fuerza! Gracias a todos y Nicola no se va”, se lee.

“Mi gente acá seguimos en ‘La casa de los famosos México’, está increíble todo, pero bueno me tocó estar nominado así que voten por favor por mí. No pensé estar acá y ahora nominado, pero sé que gracias a ustedes vamos a llegar lejos, así que nada, son pruebitas que a veces nos ponen, ya nos ha pasado varias veces que nos han querido eliminar y no han podido porque somos un ejército tremendo, así que desde ya muchísimas gracias, un beso y a votar que a la final llegamos sí o sí”, dice en un video.

¿CÓMO VOTAR PARA SALVAR A TU FAVORITO?

Como todos los miércoles, se conoció los nombres de los nominados. Si quieres salvar a tu nominado favorito, debes vivir en México y acceder a la web oficial del programa. Recuerda que las votaciones están abiertas los miércoles, jueves, viernes y domingos, durante las Pre-Galas, Galas y Post-Galas.

Los pasos a seguir para votar en “La Casa de los Famosos México” son:

Ingresa a la página http://lacasadelosfamososmexico.tv o utiliza el código QR que aparece durante las Galas.

En la web, accede a la sección “votaciones”.

Selecciona al participante por el que quieres votar.

Da clic en “Enviar voto”.

No lo olvides: el público general puede votar una sola vez.