“La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) se consagró en todo un éxito internacional, catapultando a la fama a sus protagonistas y cautivando a millones de seguidores en todo el mundo. La serie española es una de las más populares de Netflix y cada vez que se estrena una temporada se convierte en la más vista de la plataforma de streaming. La cuarta temporada, que está disponible desde el 3 de abril de 2020, tiene ocho nuevos capítulos que han desatado el furor de los fans.

La tercera entrega nos había dejado a Nairobi (Alba Flores) al borde de la muerte, a Lisboa atrapada por la policía (de la que ella formaba parte), a la amenaza latente dentro del Banco de España con el jefe de seguridad, Gandía (José Manuel Poga), y a Palermo (Rodrigo de la Serna) al mando de un grupo con el que comenzó a tener diferencias. Muchos cabos sueltos quedaron en los últimos episodios de la anterior parte que serán resueltos en la nueva entrega.

La cuarta temporada de “La Casa de Papel” comenzó sin ninguna tregua para sus espectadores. Una herida Nairobi era trasladada a una camilla especial para poderla tratar mientras decidían qué hacer. Aquí suceden varias cosas, pero se resume en una pelea del poder entre Palermo y Tokio, ya que ella y Nairobi querían que salga para ser atendida mientras que Palermo y la mitad de ellos pensaba que sería mejor que se quede. Este al final les revela que la Inspectora Murillo había sido asesinada, y que le esperaba el mismo destino a Nairobi si es que se atrevían a sacarla.

En los 8 nuevos episodios, el caos y la tensión desatan la locura dentro de la dividida banda del famoso Profesor. Una de las claves de esta temporada es esperar cómo el personaje interpretado por Álvaro Morte podrá resolver con éxito este robo, que cuenta con Nairobi herida y con la sensación de haber perdido a su amor, la ex agente Raquel Murillo, ahora Lisboa.

¿QUIÉN ES BELÉN CUESTA EN “LA CASA DE PAPEL” 4?

Todos están hablando de los nuevos episodios de la temporada 4 de “La Casa de Papel”, cuál será el destino de sus personajes y el camino que va tomando la historia. Además, los rostros de nuevos personajes han despertado el interés de los fans. En esta nueva entrega podemos ver la participación de la actriz española Belén Cuesta que jugará un papel dentro de la trama.

Ella era una de las grandes incógnitas que nos dejaba el final de la tercera temporada. Como se recuerda, aparecía en el penúltimo episodio (aunque solo en un plano), pero donde la cámara se recreaba más en ella era en el último. Sin una línea de guion, no sabíamos qué papel jugaría Cuesta en la trama que Álex Pina nos tenía preparada en la cuarta entrega.

Efectivamente, la intérprete tiene mucho más protagonismo en los nuevos episodios y su personaje no dejará indiferente a nadie. La cuarta temporada confirma una de las teorías que se barajaban sobre el misterioso personaje: su alias es Manila y está compinchada con nuestros atracadores favoritos. No solo eso, sino que tiene una relación muy personal con uno de sus miembros. Los más observadores ya os habréis dado cuenta de que no para de mirar de reojo a uno de ellos: Denver (Jaime Lorente).

Manila se llamaba Juanito y era el ahijado de Moscú (Paco Tous) y amigo de la infancia, casi hermano, de Denver. El episodio 5 de la nueva temporada (“5 minutos antes”), arranca con un flashback que nos traslada al lugar en el que el Profesor preparaba a sus pupilos para el robo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En uno de los descansos entre clase y clase, Moscú y su hijo se acercan al jefe de toda esta operación con café y pastas para tratar de convencerle para que añada otro miembro al golpe.

Por lo que le cuentan, es el hijo de un íntimo amigo de Moscú que está en la cárcel. Moscú le prometió que cuidaría de él y se acababa de enterar que el joven estaba mal, casi en la indigencia. Aunque en principio el Profesor se niega a incluir a alguien más en el atraco, termina por ceder al ser convencido por Berlín (Pedro Alonso) de que estaría bien tener a alguien infiltrado entre los rehenes por si estos se rebelan.

En la siguiente escena, vemos al Profesor, a Moscú y a Denver esperando a que Juanito se baje del bus, pero, para sorpresa de todos ellos, quien baja es una mujer en minifalda de cuero y camiseta de tirantes. Tras someterse a un cambio de sexo, ahora Juanito es Julia.

Puede que en el robo de las primeras dos temporadas no les hiciera falta echar mano de ella, pero, efectivamente, como ya predijo Berlín, en el Banco de España la van a necesitar. Sobre todo, cuando Gandía (José Manuel Poga) se libere y empiece a dar caza a los protagonistas, y Arturito (Enrique Arce) aproveche el revuelo para movilizar al resto de rehenes.

CAPÍTULOS DE LA TEMPORADA 4 DE “LA CASA DE PAPEL”

1.- Game Over

2.- La boda de Berlín

3.- Lección de anatomía

4.- Suspiros de España

5.- 5 minutos de antes

6.- KO técnico

7.- Tumbar la carpa

8.- Plan París

