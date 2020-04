“La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) es una de las series más populares de Netflix y cada vez que se estrena una temporada se convierte en la más vista de la plataforma streaming. Tras el estreno de su cuarta entrega, el viernes 3 de abril de 2020, los fans más impacientes, que por supuesto ya vieron los ocho nuevos episodios, ya preguntan por la fecha de estreno de la próxima temporada.

En primer lugar, Bluper reveló que la ficción española creada por Álex Pina no solo tendrá una quinta entrega sino una sexta tanda de capítulos. Algo de lo que Itziar Ituño, quien interpreta a Raquel Murillo, ya había hablado en agosto de 2019.

Durante una entrevista con El País de España la actriz de 45 años sugirió que habría una quinta entrega de “La casa de papel”, cuando dijo: “estamos rodando la cuarta temporada y me da en la nariz que no se acaba ahí”.

La casa de papel | Los momentos más memorables

Aunque Netflix aún no ha confirmado esta información, Álvaro Morte, quien da vida al Profesor comentó: “Yo creo que mientras siga gustando a los fans, yo creo que es una historia que podría dar para mucho. La historia de ‘La casa de papel’, más allá de un atraco, pone sobre la mesa otros temas sobre cuestiones que no funcionan tan bien como debieran. Nos han hecho creer durante mucho tiempo que unos son los buenos y otros son los malos. A lo mejor esto no está tan claro hoy”.

Entonces, ¿cuándo llegarán los nuevos episodios a la plataforma streaming?

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

De acuerdo con el medio antes mencionado, el rodaje de la quinta y sexta temporada de “La casa de papel” debía haber empezado a inicios del 2020, algo que probablemente se vio afectado por el avance del coronavirus en el mundo.

El COVID-19 golpeó fuerte a todas las industrias, y la del cine y series no son ajenas. Debido a las medidas para evitar que la enfermedad de Wuhan cobre más vidas se han suspendido las grabaciones de varias series y películas, es decir la ficción española no es la única que se verá afectada.

Por lo tanto, es imposible estimar si la fecha para el estreno de la quinta temporada del show protagonizado por Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente y Esther Acebo.

La quinta temporada de "La casa de papel" aún no tiene fecha de estreno oficial (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Aún no se tienen muchos detalles de la quinta temporada de “La casa de papel”, pero considerando que la cuarta continuará el atracó del Banco de España, probablemente la siguiente entrega se centrará en un golpe a una entidad financiera internacional.

Por lo pronto, solo queda esperar al estreno de la cuarta temporada para conocer el destino de Tokio, Río, El Profesor, Raquel, Denver, Palermo, Nairobi, Estocolmo, Helsinki, la inspectora Serna y demás personajes de la ficción española.

¿Qué sucederá en la temporada 5 "La casa de papel"? (Foto: Netflix)