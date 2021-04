Pedro Alonso o mejor conocido como ‘Berlín’ de “La casa de papel”, se ha convertido en uno de los actores españoles más populares de los últimos años. Por esta razón, los creadores de la serie hicieron lo imposible para hacerlo regresar a la tercera y cuarta entrega, y al parecer, ya habría terminado de grabar sus escenas de la quinta temporada.

El interprete de 49 años compartió un misterioso mensaje a través de sus redes sociales y rápidamente sus fans han reaccionado, así que se ha comenzado a rumorear que Pedro Alonso se ha despedido de la serie que lo hizo llegar a la cima del éxito.

La publicación que realizó en su cuenta de Instagram es un vídeo en el que se le ve sólo dentro de un coche, y está acompañado de un dibujo que tiene representadas varias figuras humanas y animales.

EL EXTRAÑO MENSAJE DE DESPEDIDA DE PEDRO ALONSO

Este mensaje ha llenado de muchas incógnitas a sus fans, así que el portal web Sensacine ha hecho una interpretación del extenso mensaje que ha escrito Pedro Alonso.

“Al rodar mis planos, mi hermanito me dice ‘ahora sí, ahora veo ese algo perturbador en tus ojos’. Perturbador. Creepy. Es curioso. Para mí se trataba de amor. Y quizá también de un extraño mensaje para un tiempo futuro, cuando toque inspeccionar la herida. Casi para el personaje, pero también para el actor en cierto modo”, escribe Alonso.

Pedro Alonso grabando LCDP5

Esto se podría interpretar cómo que acaba de rodar una escena junto a Álvaro Morte, su hermano en la ficción, donde Berlín ha sacado su peor lado a relucir. Sabemos que no es el personaje con más ética de la serie, pero con sus seres queridos siempre ha sido respetuoso. Quizás estemos a punto de descubrir una faceta que había venido ocultando hasta el momento.

No cabe duda que los guionistas se han guardado muchas bombas sobre Berlín y que serán expuestas en el final de la serie.

Pedro Alonso también ha utilizado la publicación para compartir con sus seguidores que cierra una etapa. “Ya sé que puede sonar un poco raro. Pienso. Tarde o temprano ese momento llega. Siempre llega. Aquel en el que toca ir hasta el final de lo que no sabemos. O no queremos saber”, reflexiona el actor, “Y en mi opinión no es malo. Aunque sí impresiona. Como lo hace el amor verdadero y la misma vida. Tan escalofriante por momentos, pero sin duda tan hermosa. Ha sido un viaje extraordinario, Álvaro Morte. Uno de esos que merecen realmente ser guardados en un cofre para los tesoros después de la odisea”, concluye Alonso, que de este modo parece haberse despedido del personaje al que venía interpretando desde 2017.