Álvaro Morte ya es una cara conocida a nivel internacional a partir de su participación en “La casa de papel”, el fenómeno mundial que estrenará su quinta y última temporada en Netflix. Sin duda, el actor español se ganó el cariño del público gracias a su papel de “El Profesor”, pero no solo por eso, pues es un ejemplo de lucha.

Hace algunos meses, cuando culminó su participación en el rodaje de la última temporada de la serie, el actor español compartió unas pocas palabras para despedirse del trabajo que le cambió la vida y que lo convirtió en uno de los artistas más cotizados de su país. “Agradecido por tanto, por todo. A los fans (los primeros, por supuesto), a todo el equipo de Vancouver y Netflix. Y a ti, querido Profesor. Echaré de menos pasarlo tan bien contigo. GRACIAS”, escribió aquella oportunidad. Hoy se sabe que prueba éxito en una nueva producción llamada “The Head”.

Pero lo que pocos conocían de Morte es que, en un momento de su vida, y por varios años, tuvo que afrontar una lucha contra el cáncer, batalla que casi pierde pues los especialistas le daban solo tres meses de vida. Afortunadamente, el artista se recuperó, se convirtió en estrella internacional de Netflix y hoy narra su experiencia de cómo hizo para esquivar la muerte. Aquí te lo contamos.

Álvaro Morte en "La casa de papel" junto a todos los actores de la serie de Netflix (Foto: Netflix)

LA VEZ QUE LE DIJERON A ÁLVARO MORTE QUE LE QUEDABAN 3 MESES DE VIDA

Todo se remonta hace 16 años, cuando Álvaro Morte ya había debutado tanto en la televisión como en el cine y buscaba su lugar en la actuación. Su carrera se vio atravesada por un duro desafío. Un día fue al hospital y recibió la peor de las noticias: un tumor cancerígeno se había alojado en su mulso izquierdo y en 90 días podía morir.

Morte no cuenta muy seguido esta historia. Pero es un ejemplo de lucha, pues en lugar de derrumbarse, el actor español tomó fuerza para salir adelante y lograr vencer la enfermedad.

En una entrevista con la Revista Cocktail fue de las pocas veces en que se refirió sobre este episodio en su vida. “Al principio creía que me iba a morir, que me cortaban la pierna... Y no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?”, recordó.

Álvaro se aferró a sus ganas de vivir, a los tratamientos médicos y su fe para lograr vencer al cáncer, proceso que definió como “duro”. La experiencia le dejó una fuerte enseñanza: “Me ha llevado a disfrutar del momento, sonreír cada mañana y que no haya nada que me quite el buen humor”.

Durante su batalla contra el cáncer, la familia del actor fue una pieza importante para salir adelante. A pesar de esto, no tenía miedo a la muerte. Es así que, 13 años después de vencer al cáncer, el español ha logrado no solo ser una reconocida estrella a nivel mundial, sino que ha servido de inspiración para muchas personas que viven lo mismo.