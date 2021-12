CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En los últimos episodios de “La casa de papel” (“Money Heist” en inglés) los dos objetivos principales de la banda liderada por el Profesor es sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él.

Aunque lo primero sucede en el séptimo capítulo de la quinta temporada de la serie de Netflix se trata solo una victoria efímera, ya que la policía no tarda en llegar al Estanque de Tormentas y arrestar al Profesor, Marsella, Benjamín y Alicia.

Cuando todo parece perdido, Sergio se percata de que algo no anda bien y que no resistirse a la intervención fue un gran error. Los hombres que los detuvieron no estaban al mando de Tamayo sino de Tatiana y Rafael, exesposa e hijo de Berlín.

Tatiana y Rafael, esposa e hijo de Berlín, robando los lingotes de oro del Estanque de Tormentas (Foto: La casa de papel/ Netflix)

¿QUÉ PASÓ CON EL ORO AL FINAL DE “LA CASA DE PAPEL”?

Tatiana conocía cada detalle del plan gracias a Berlín y tras dejarlo por Rafael solo esperó el momento indicado para quedarse con el botín que tanto esfuerzo y sangre le costó conseguir a los protagonistas de “La casa de papel”.

De inmediato, Sergio sigue el rastro de sus rivales y descubre que enterraron los lingotes de oro en un lugar cercano al Estanque de Tormentas, pero ¿dónde? La encargada de encontrar el punto exacto es Alicia, ya que el Profesor debe acudir al Banco de España para ayudar a sus compañeros.

Alicia y Benjamín rastrean todas las viviendas que se compraron en las últimas semanas y logran dar con la ubicación del oro. El único problema es que Tatiana y Rafael no están dispuestos a renunciar a su recompensa.

No obstante, Alicia Sierra tiene un as bajo la manga, le entrega a Rafael una nota de Sergio, le recuerda a su padre y con eso consigue llegar a un acuerdo: dividir el oro en lugar de pelear por él.

En tanto, en el Banco de España, Tamayo acepta la propuesta del Profesor y consigue que el oro regrese a las bóvedas, sin embargo, todo es parte de un espectáculo para evitar que la economía de ese país colapse. Mientras el mundo crea que los atracadores fueron abatidos y que recuperaron la Reserva Nacional todo estará bien y el trato que hicieron con los Dalí será solo un secreto de estado más.

Finalmente, los lingotes que retornaron al Banco de España eran de latón mientras que el oro se dirigía a Portugal en la casita prefabricada que Tatiana y Rafael utilizaron como fachada. Por lo tanto, el gran botín se quedó en manos de los protagonistas de “La casa de papel” y sus aliados.

Benjamín en 'La casita del tesoro' al final de la temporada 5 de "La casa de papel" (Foto: Netflix)