¿Qué fue lo que te atrajo de este personaje y te hizo aceptar este papel?

Me interesaron muchas cosas de este personaje. En primer lugar, al leer el guion me pareció aterrador, lo cual siempre es un buen signo. Si ya al leerlo te da miedo, sabes que requiere bastante esfuerzo llegar a estropearlo y que deje de ser aterrador al hacer la película. Eso y el hecho de que estaba realmente asustada desde el punto de vista de la historia.

Creo también que estaba aterrada como actriz porque básicamente es un unipersonal. Hay otros actores secundarios increíbles, pero una tremenda parte de la película me la paso en una casa haciendo cosas y llevando adelante una historia a solas, y eso es algo que nunca había hecho antes y me pareció un poquito aterrador en un sentido positivo.

¿Qué fue lo que te llamó la atención del texto al leer el guion?

Soy fan de las películas de fantasmas. Creo que sí están bien hechas, tienen el potencial de exorcizar de algún modo la angustia de la sociedad si la cultura está atravesando un momento tenso. Por lo general, las películas de terror pueden ser bastante catárticas. Hay una sensación de “bueno, no puede ser tan malo como eso”. Siempre me atraen las películas de género que usan el género como una metáfora.

Esta me pareció una reelaboración concisa y brillante de una suerte de historia conocida que funciona más como una metáfora del dolor, específicamente del dolor que queda cuando un ser querido se suicida. Creo que para las personas que quedan detrás en esa situación, es inimaginablemente complicado y duro.

Pero creo que hay muchísimo enojo y muchísima confusión, y una sensación de: “no conocía a esa persona porque, ¿cómo podría haber hecho algo así?” Y esta historia toma eso y en cierta manera lo lleva al extremo para explorar esa idea. Esta es una mujer que de repente siente que no conocía a su marido, pero hay todo un mundo que no conocía de él. Abarca más y más aspectos a medida que investiga más en profundidad.

Así que funciona en un nivel metafórico: “No lo conocía, ¿cómo pudo hacer esto?” Pero también funciona en este otro nivel: “no sabía nada de él”. Y esto es lo peor que podía imaginar... ¿pero es real o está en su cabeza? Eso no lo sabemos.

¿Cómo describirías la historia de LA CASA OSCURA?

En pocas palabras: es una historia sobre el dolor y los lugares oscuros a los que puede ir tu mente cuando estás lidiando con esa emoción y cómo puedes comenzar a dudar de todo. Estamos viendo a una mujer que empieza a cuestionarse y a dudar de todo, y en este momento es perseguida no sólo posiblemente por algo, sino también por su propia psicología.

¿La casa en esta película posee poderes?

Sí, creo que la casa misma es una idea brillante que a mí me cautivó… me cautivó el guion, es un acertijo. Es un misterio. Beth debe tratar de encontrar su camino a través de ella y comprenderla, y cada vez que tiene un sueño la casa está ahí y es una reconstrucción o está al revés y ella debe reconstruir lo que cree que sabe, supongo, que es el juego.

La casa en sí es espeluznante y, sinceramente, muy escalofriante rodar allí. [RÍE]

¿Cuáles son algunos de los desafíos de interpretar una película de terror?

Los desafíos de este papel fueron particularmente únicos. Creo que es difícil llevar adelante una historia, interpretar lo que sea, cuando no tienes un compañero de escena. En este caso, yo a veces tenía un compañero de escena, pero era invisible. Había un aspecto físico muy intenso en eso: tenía que imaginarme los efectos físicos, la presencia, y luego mover y retorcer mi cuerpo de maneras determinadas para hacer frente a eso.

¿Cuál te pareció la escena más difícil de rodar?

Creo que la escena más difícil de rodar fue una secuencia física muy intensa que empieza con un momento de nostalgia romántica: en el que tuve que filmar ese anhelo desesperado de que mi marido esté en la habitación, y luego la esperanza de que quizás pueda estar ahí, y atrás de eso querer extender la mano y tocarlo pero encontrar que no hay nada. Creo que tratar de establecer una química amorosa con el aire [RÍE] fue definitivamente, risiblemente, una de las cosas más extrañas que tuve que hacer en un set cinematográfico.

Requiere bastante incomodidad de mi parte. [RÍE] Yo estaba como, bueno, muy bien, y ahora viene la parte donde besas al fantasma. Bueno, muy bien, allá vamos. [RÍE]

Había que tener un set privado para filmar eso, ¿no?

Sí, definitivamente. [RÍE]

Cuéntanos cómo el diseño del set era un personaje en sí mismo, y proporcionó detalles al misterioso argumento de la película.

La película transcurre casi enteramente dentro de la casa, así que entender la geografía del lugar y el mobiliario creo que realmente me ayudó para construir el personaje. Era fascinante porque rodábamos escenas y nos acostumbrábamos a que todo estuviera dispuesto de una manera determinada, y luego el decorador de sets venía y básicamente daba vuelta toda la habitación.

De repente el sillón que estabas acostumbrada a que estuviera acá pasaba a estar allá. Era muy desorientador. Algo de repente pasaba a ser ligeramente más alargado o más grande. A esa altura yo ya estaba acostumbrada al entorno así que era desorientador pero de un modo acertado porque para Beth es desorientador.

¿Qué te dijo el director que pretendía del personaje de Beth?

David y yo hablamos mucho sobre las películas de terror que giran en torno a mujeres atemorizadas, y que son perseguidas por algo: es un tropo, y lo sabíamos, pero sabíamos que era un tropo con el que queríamos jugar así que hablamos mucho sobre Beth, y cómo en realidad ella en este momento se encuentra en un estado más bien de temeridad.

Cuando empieza la película, Beth se ha enterado cuatro días antes de que su marido falleció, así que se encuentra en un lugar de verdadero caos y negación y se la pasa bebiendo para atravesar el momento. Está sumamente desorganizada y cree que puede volver al trabajo y hacer de cuenta que no ha sucedido nada. Tiene esta actitud temeraria, y pensamos mucho en esto porque es una forma interesante de invertir ese tropo de la mujer que está todo el tiempo asustada.

Porque en este caso, sí, ella está asustada, sí, la está pasando mal, pero también hay una partecita de ella que está tan incrédula de lo que le ha pasado en la vida que está dispuesta a aceptar cualquier cosa. No le importa nada realmente y bien podría correr hacia el peligro en lugar de huir de él.

Eso fue algo que sin duda me atrajo del personaje porque me pareció fascinante: este personaje que es acechado, pero es ingenioso y arriesgado; y no estás ahí sentada pensando: ¡sal de la casa! Porque ella está literalmente diciéndole a la audiencia: yo no voy a salir de la casa. Esta es mi casa. Vengan por mí. ¡Vamos! [RÍE] Y creo que es una versión muy interesante de esa idea.

Por supuesto, uno igual piensa: ¡sal de esa casa! [RÍE]

¿David te dio alguna dirección específica para Beth?

Conversamos mucho para asegurarnos de que estábamos en la misma línea y realmente lo estábamos. Coincidíamos en todo lo que pensábamos; y luego de eso, David dejó que me las arreglara con mis propios recursos. Era brillante en el set. Obviamente, él guiaba todo, y si yo estaba o no dando lo suficiente o demasiado, es difícil calibrar cuál es el mejor tipo de interpretación para cada escena de la película.

A veces sientes que te sales de foco, y no estás realmente segura de dónde estás o en qué nivel de temor o ese tipo de cosas. Es importante tener alguien que calibre eso y David fue brillante.

¿Cómo es el contexto de Beth?

Es una mujer común y corriente. De entrada, no hay nada que sugiera que hay algo fuera de lo común en ella. Es maestra. Aparentemente es una buena maestra. Ha tenido una vida estable, un matrimonio feliz, hasta donde ella sabe. Pero cuando la conocemos, es como si toda su vida se hubiera puesto en una licuadora, por así decirlo [RÍE] y ya no sabe dónde es arriba y abajo y está muy confundida.

Creo que a medida que la vamos conociendo, entendemos que indudablemente es más fuerte de lo que parece, que ha pasado por muchas cosas y eso moldea al personaje, y ciertamente influye en su relación con su propia mortalidad y cómo piensa acerca de todo ese tema.

Acaba por demostrar una fuerza considerable en muchos sentidos.

Cómo era la relación de Beth y Owen antes de que él falleciera.

No vemos a Beth y Owen juntos. Sólo vemos a Beth mirando videos de la boda o pensando en las cosas que sabía de su marido y, en efecto, parece ser un matrimonio estable y muy feliz. Llevan años juntos. Se conocieron muy jóvenes, él le construyó una casa, que es, nuevamente, esta suerte de tropo [RÍE]: el hombre soñador que puede construir casas, ¿no?

Está todo diseñado e idealizado en algún punto y parte de eso es verdad y parte de eso ella descubre que no lo es en absoluto, pero supongo que te lleva a preguntarte ¿cuánto sabes realmente de tu pareja?

¿Cómo reacciona Beth cuando Owen muere?

Cuando conocemos a Beth, han pasado cuatro días desde que se enteró de que su marido ha muerto, específicamente porque se suicidó. Creo que su estado emocional es de shock.

Probablemente hay todo un nivel de adrenalina que le recorre el cuerpo. Será capaz de creer lo que sea porque lo que nunca hubiera pensado ocurrió, la cosa que jamás hubiera imaginado pasó y ella no entiende por qué, así que tiene esta sensación de que ya nada en el mundo es estable y todo lo que creí en el pasado no es cierto, así que soy capaz de creer cualquier cosa.

Y creo que está enojada. Creo que está realmente enojada y totalmente perdida. Está obsesionada con por qué sucedió, cómo sucedió, y no puede salir de ahí. Está todo el tiempo hurgando entre las cosas de él. Está intentando encontrar pistas. Intentando encontrar alguna explicación y un poco más adelante en la película la oímos decir que esto no debía pasarle a él.

Hay pequeños indicios de que la relación con su salud mental es complicada y que ha pasado por momentos de depresión y ansiedad, y todas estas cosas; lo cual creo que la enoja aún más que él haya hecho esto, y la deja más confundida aún y más desesperada por descubrir algo. La película juega con eso permitiéndole develar la versión más extrema de lo que podría descubrir.

¿Cuánto de esto tiene lugar en su cabeza? ¿Hay algo de realidad en el terror que siente tras la muerte de Owen?

Realmente no lo sé. Creo que responder esa pregunta implica definir la película de un modo que no quiere ser definida. Creo que habrá gente que pensará que todo está en su cabeza, otros que pensarán que es algo sobrenatural, y otros que pensarán que es una combinación de ambas cosas. Creo que si tu pareja se suicida, el shock de eso está probablemente al nivel de bien podría haber sido también un asesino serial.

Y eso esencialmente [RÍE], pero está la sorpresa frente a eso, así que podría ser una invención para que ella pueda lidiar con la realidad de lo que hizo, y convertirlo literalmente en un monstruo para poder manejarlo, o podría ser cierto. No lo sabemos.

¿Cuáles dirías que son los temas duros de la película?

Creo que los temas generales son: el dolor de la pérdida, la soledad y uno de los grandes temas es la supervivencia. Creo que en última instancia se trata de ver a una mujer reconciliarse con algo destructivo, y encontrar la forma de aceptarlo, y dejarlo ir, y sobrevivir.

Y debe correr por una casa y encontrar la forma, literalmente física, para lograrlo. [RÍE]

¿Crees que existen paralelismos entre LA CASA OSCURA y películas de Hitchcock como La ventana indiscreta y otras del estilo?

Sí. Creo que hay muchos paralelismos. En esta película hay muchísimo suspenso y unos cuantos buenos sobresaltos. Creo que el ángulo de investigación, esa suerte de espionaje, ese mirar a la gente, mirar a través de las ventanas, todo eso, es muy hitchcockiano. Hay alusiones a La ventana indiscreta. También hay alusiones a las más brutales, las del estilo de Psicosis. Definitivamente está haciendo referencia a esas películas, sin duda.

¿Eres fan de sus películas?

Sí, soy una gran fan de Hitchcock.

¿Cómo fue trabajar con Evan?

Lo pasé muy bien con Evan. No era una tarea sencilla para él porque no interpreta completamente a Owen, y no llegamos a hacer ninguna de las cosas bonitas juntos. Posamos para tener algunas fotos juntos, conversamos muchísimo sobre cómo podría haber sido su matrimonio, pero principalmente se la pasó tratando de horrorizarme. [RÍE]

Está increíblemente dispuesto a cualquier cosa y listo para subirse a un bote y hacer todo eso, sin mucha ropa. [RÍE] Creo era un punto difícil de calibrar y fue fascinante ver cómo lo hacía porque él no quería ser visiblemente aterrador. Creo que David quería que existiera en una zona extraña que es amigable y sin embargo, no. [RÍE] y creo que Evan lo hizo de una manera brillante.

Y tienes a Vondie Curtis-Hall que encarna a Mel, cuéntanos cómo fue trabajar con él.

Vondie… ha trabajado en tantas películas, estoy tan familiarizada con su trabajo y he visto su cara tantas veces que fue encantador trabajar con él Tiene una gran sensibilidad y calidez, que creo que ayudó mucho en este papel. No siempre porque dice cosas tiernas o sensibles está guardando secretos.

Y fue agradable tener ese espacio de refugio para Beth. Tenía a alguien cerca que estaba quizás cuidando de ella o intentando hacerla entrar en razón.

Háblanos del estilo de dirección de David.

Creo que lo que David trae a todas sus películas es una brillante percepción de lo que está atravesando el público en un determinado momento. Calibra la película desde la perspectiva de una experiencia en una montaña rusa, y esto surge de una profunda comprensión del género de terror, que él domina.

No hace simplemente películas de terror, está obsesionado con las películas de terror. Las comprende y entiende la mecánica de cuándo te vas a estar sintiendo aliviado o calmado, y luego cuándo vas a estar completamente aterrado, cuando vas a estar intranquilo, cuándo vas a necesitar reírte. Todas estas emociones que necesitas, como una montaña rusa, las subidas y las bajadas, los giros y las rampas de velocidad, y todo el resto.

Lo comprende técnicamente. Además hace películas de terror muy inteligentes: hace películas que te fuerzan a pensar y crean adrenalina en tu cuerpo y te dan esa catarsis, y esa excitación. Es increíblemente agudo y perspicaz. La forma en la que calibra las cosas más mínimas en el set con una sincronización y sonido determinados son prueba de su talento como director.

¿Tienes una escena favorita?

Hay una escena al principio de la película que me sorprendió tanto cuando la leí. Es la escena en la cual ella está en la escuela y está hablando con una madre que viene a preguntarle por las calificaciones de su hijo. En un momento, ella sencillamente le revela: “bueno, mi marido se suicidó hace cuatro días, así que ¿me importa si su hijo obtuvo una B o una C? La verdad que no”.

Es tan chocante, además es la manera en la que la película elige dar esa información. Es bastante gracioso y desestabilizador, y simplemente no la vi venir. Pensé que iba a ser un tipo de personaje muy específico y luego 10 páginas más tarde te topas con esta escena y... bum, ella es mordaz, es inestable, es fascinante, es vulnerable.

Te dan ganas de protegerla. Es como distante y calma en un punto. Hay algo frágil y raro en ella, y carismático. Esa fue la escena que realmente me enganchó y adoro esa escena.

¿Qué crees que la hace diferente de otras películas con temáticas de terror?

Creo que lo que hace que esta película sea diferente de otras películas de terror es que: tiene los sustos. Es una experiencia de emociones fuertes. Es verdaderamente aterradora. Te hará sentir miedo de los crujidos de los radiadores de tu casa y todas las cosas que esperas luego de ver una película de una casa embrujada, pero también tiene una dimensión que es metafórica.

Es como la casa embrujada de la mente de una persona cuando queda devastada por un gran dolor y un sentimiento de no estar ligada a nada, y eso es aterrador en sí mismo. Creo que eso es lo que la hace diferente, de manera que es tanto un estudio de personaje como una película de una casa embrujada: algo que me parece fascinante.

¿Cuáles son algunas de las películas de suspenso más memorables que hayas visto? ¿Eres fan de las películas de suspenso centradas en mujeres?

Lo soy. Soy fan de la mayoría de las películas centradas en mujeres sencillamente porque es donde están mis intereses como mujer, pero creo que me fascinan las películas de suspenso en general. No sé por qué realmente, me gustan películas de todo tipo, pero hay algo en las películas que te dejan llena de dudas y pensando, que te quedas enganchada.

Me cautivan siempre cuando van varios pasos adelante y me gusta eso del género. Creo que esta película se encuadra en el cánon de películas de suspenso protagonizadas por mujeres. En términos generales, creo que pueden ser explotadas. Es un poco como: miremos a alguien vulnerable correr y tener miedo.

Y hay una delgada línea en eso, como ¿qué estamos viendo aquí? A mí las que me gustan son las que te generan esa tensión de estar preocupado por alguien en una situación vulnerable pero también te permiten conocer su personalidad, y te muestran su fuerza o conciencia del peligro.

Y ciertamente, en el caso de Beth, ella tiene un verdadero interés en el peligro, lo cual también me pareció extraordinario.

¿Hay alguna película de suspenso en la que puedas pensar que tengas entre tus favoritas?

Me gustan las películas de Hitchcock La sospecha y Tuyo es mi corazón. Hay una película francesa que se llama Les Diaboliques. Soy fanática de esa película, Tiene un gran suspenso y está centrada en las mujeres, implica asesinar repetidamente a un hombre. [RÍE] Es una película extraordinaria. La película original francesa.

¿Cómo crees que impactará la vuelta al cine en la experiencia del público al ver LA CASA OSCURA?

Creo que no hay duda de que ver esta película en el cine significará a los espectadores una experiencia que no tendrán en sus casas, y creo que tiene que ver con el sonido. Que tiene que ver con la proximidad de las demás personas, que obviamente no será demasiado cercana en el contexto actual, pero sí una proximidad de un metro y medio o la que sea al momento del estreno.

Pero hay algo de gritar en la oscuridad en una sala repleta de desconocidos que supera gritar a solas en tu sillón. [RÍE] A ver, también es una buena experiencia en tu sillón. Tuve la suerte de ver la película en ambos contextos. La vi en casa con una taza de té y dejame decirte que mi casa se volvió mucho más aterradora desde entonces.

Pero también la vi en Sundance antes del COVID con una enorme audiencia, en una proyección de medianoche, y los gritos eran increíbles. La gente saltaba de las butacas a los gritos. Yo estaba sorprendida. Y espantada por sus gritos. Se produce como una catarsis cuando estás en ese entorno y es gigante, y el sonido es alto y la imagen es grande y todos se ríen luego de esa nerviosismo que prepondera. Pero no te hace sentir más tranquilo. Es una experiencia realmente emocionante experimentar todo eso, y creo que todos la extrañamos, y anhelamos, y será muy divertido regresar y volver a hacer eso.