“La chica de nieve”, serie española de Netflix, se estrenará el 27 de enero de 2023 y se divide en tres líneas de tiempo: la desaparición de la niña, cinco años después cuando se retoma la investigación debido a una misteriosa cinta y cuando finalmente se resuelve el caso.

La ficción creada por Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig se desarrolla en 2010, en Málaga, durante la cabalgata de los Reyes Magos. La familia Martín disfruta del desfile hasta que su pequeña hija Amaya desaparece entre la multitud.

Mientras Millán, la inspectora a cargo del caso investiga la desaparición en mitad de un conflicto interno, Miren, una periodista en prácticas se obsesiona con resolver el misterio y con ayuda de Eduardo, un periodista más veterano, empieza a seguir las primeras pistas. Pero “La chica de nieve” ¿está basada en una historia de la vida real?

La familia Martín en la cabalgata de los Reyes Magos en la serie española "La chica de nieve" (Foto: Netflix)

“LA CHICA DE NIEVE” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

Aunque el thriller dirigido por David Ulloa (“La caza. Monteperdido”) y Laura Alvea (“Ánimas”) no se basa en una historia de la vida real, adapta la novela homónima de Javier Castillo que tiene más de 1.700.000 de ejemplares vendidos.

La novela del escritor español de 35 años que publicó su primera novela en 2014 luego de dejar su carrera como asesor financiero se convirtió en un éxito de ventas durante el confinamiento de 2020.

Javier Castillo también escribió “El día que se perdió la cordura”, “El día que se perdió el amor”, “Todo lo que sucedió con Miranda Huff”, “El juego del alma” y “El cuco de cristal”. Por “La chica de nieve”, fue nominado a los Premios Hoy Magazine 2020 en la categoría a ‘Mejor Escritor del Año’.

¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO “LA CHICA DE NIEVE”?

En la sinopsis oficial se puede leer: “¿Dónde está Kiera Templeton? Nueva York, 1998, cabalgata de Acción de Gracias. Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña.

En 2003, el día que Kiera habría cumplido ocho años, sus padres, Aaron y Grace Templeton, reciben en casa un extraño paquete: una cinta VHS con la grabación de un minuto de Kiera jugando en una habitación desconocida”.

Javier Castillo “pone en jaque la cordura con ‘La chica de nieve’, un oscuro viaje a las profundidades de Miren Triggs, una estudiante de periodismo que inicia una investigación paralela y descubre que tanto su vida como la de Kiera están llenas de incógnitas”.

Ana Martín después de recibir un video de su hija en la serie española "La chica de nieve" (Foto: Netflix)

LO DIJO JAVIER CASTILLO SOBRE LOS CAMBIOS DE LA SERIE DE NETFLIX

En conversación con Diario Sur, Javier Castillo dijo, “he tenido la suerte de que Netflix y la productora Atípica querían que me involucrara y he estado en los guiones formando un equipo, sin escribir, pero revisando cada capítulo. Ellos hacían la adaptación y yo estaba pendiente del resultado, los detalles y la continuidad. También he tratado de que no nos alejásemos del alma de la novela”.

Sobre la elección de Málaga como la ciudad donde se desarrolla la historia, el escritor español indicó: “La decisión de elegir Málaga se pareció mucho a como escribo mis libros. Si teníamos decidido que la acción se trasladaba a España, ¿cuál es el mejor lugar para una cabalgata de Reyes? Y Málaga es muy famosa por su Navidad en la calle, por las luces, por su entorno, por los cientos de miles de visitantes. La otra alternativa era Vigo, pero no me llamaba tanto la atención y hay mucho ‘thriller’ ambientado en el norte. También teníamos la opción de Madrid, pero que se pierda una niña en la capital no tiene tanta trascendencia como si lo hace en Málaga, donde en el entorno local afecta mucho más”.