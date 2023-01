A raíz de la gran aceptación que tiene “La chica de nieve”, que se basó en el libro best seller homónimo del escritor Javier Castillo, son muchas las personas que se preguntan cuáles son la diferencias entre la serie de Netflix y dicha obra.

Y es que si tomamos en cuenta que en varias ocasiones cuando se adapta a la pantalla un libro; si bien, algunas tratan de seguir al pie de la letra lo que se lee, otros le dan un giro casi radical a la toda la historia. En este caso, ¿cuáles son? A continuación, las respuestas.

LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES DE “LA CHICA DE NIEVE”

Salvo la protagonista Miren, es la única que mantiene su nombre con respecto al libro, aunque su apellido fue modificado para Netflix, pues de Triggs ahora es Rojo. Otro ejemplo son los padres de Kiera, Aaron y Grace Templeton, quienes pasan a llamarse David y Ana.

La misma Kiera Templeton, cuyos captores la llaman Mila, en la serie le cambian el nombre a Amaya Martín. En tanto, el profesor Jim Shmoer es renombrado en la producción como Eduardo.

Pero no solo variaron los nombres, pues hubo alguien al que le cambiaron de sexo: al detective Benjamin Miller, que pasó a convertirse en Belén Millán.

Milena Smit como Miren Rojo en "La chica de nieve", la joven periodista que no deja a la familia que busca a su hija desaparecida (Foto: Netflix)

LOS SALTOS TEMPORALES

En el best seller notamos saltos temporales muy distintos, mientras que la obra se da en 1998, 2003 y 2010; la serie de Netflix se presenta en 2010, 2011 y 2019.

LA AMBIENTACIÓN Y EDAD DE LA MENOR

En el libro, todo transcurre en Nueva York, exactamente en la cabalgata de Acción de Gracias se da la desaparición; en tanto, en la producción televisiva se desarrolla en Málaga (España) y los hechos ocurren en la Cabalgata de Los Reyes Magos.

En la obra, la pequeña tiene tres años y en la serie se le adiciona dos más, cinco.

LOS SECUESTRADORES

En el best seller, no se da mucha atención a los captores de la niña, pero en Netflix se menciona que la mujer era paciente de la menor, quien trabaja en una clínica de fertilidad. Ella al no poder tener hijos, decide secuestrarla, para ello se gana su confianza.

En la obra, para evitar que tenga contacto con otros, sus captores le señalan que su casa es el único lugar seguro de las ondas electromagnéticas que podrían enfermarla y acabar con su ida. En tanto, en la serie le señalan de la existencia de gente malvada, por lo que no debe tener contacto con nadie.

La menor que es secuestrada en la serie española "La chica de nieve" (Foto: Netflix)

UN CRIMEN DISTINTO

En el libro, un vecino descubre la presencia de la niña, pero para callar le pide a la captora acotarse con él, algo que saca de sus casillas a William, quien termina por matarlo y enterrarlo en su jardín.

En la producción televisiva, ya no es un vecino, sino un compañero de trabajo quien se percata de todo, pero no dice nada, algo que lleva a Albert a obsesionarse y con tal de no poder a su hija, termina disparándole.

EL MOMENTO DE LA HUIDA

En la obra, los captores están muy cómodos en su casa hasta que Miren llega y los encara. En su desesperación Iris sube al carro y deja la última cinta de la pequeña a sus padres, pero no se percató que la periodista había subido también y la apunta con una pistola, pidiéndole que se entregue, ella se niega y provoca un accidente en la que muere. La joven y menos sobreviven.

En la serie, ante la llegada de Miren y su raro comportamiento, los secuestradores deciden dejar el lugar y huyen en su coche con su “hija”, pero son seguidas por la periodista. En su intento de escaparse se accidentan.