Basado en la novela “Luckiest Girl Alive” de Jessica Knoll, quien también escribió el guion, “La chica más afortunada del mundo” (en su traducción al español) es un nuevo thriller sobre una mujer que debe enfrentarse a demonios de su pasado a los que esperaba no volver a enfrentarse nunca más. La cinta aterriza en Netflix la primera semana de octubre luego de una breve presentación en cines, con Mila Kunis asumiendo el papel protagónico.

Junto a Kunis, “Luckiest Girl Alive” está protagonizada por un elenco de rostros familiares, que interpretan a los amigos y colegas de la nueva vida de Ani Fanelli, así como a los inquietantes recordatorios de su pasado. A continuación, te dejamos con la guía de actores y personajes de la película que promote conquistar a los usuarios del gigante del streaming.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA CHICA MÁS AFORTUNADA DEL MUNDO”?

Mila Kunis es Ani Fanelli

Mila Kunis asume el papel principal. Ani es una neoyorquina de lengua afilada que parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una revista brillante, un guardarropa espectacular y una boda de ensueño en Nantucket en el horizonte, solo para que su mundo se desmorone cuando se ve obligada a enfrentarse a un oscuro verdad que amenaza con desentrañar su vida meticulosamente diseñada.

La actriz Kunis es conocida por sus papeles en “That ‘70s show”, además, ha prestado su voz a Meg Griffin en “Family Guy” desde 1999. Sus principales papeles cinematográficos incluyen “Forgetting Sarah Marshall”, “Black Swan”, “Friends with Benefits”, “Oz the Great and Powerful” y “Bad Moms”.

Cabe mencionar que Chiara Aurelia interpreta a la joven Ani Fanelli.

Finn Wittrock es Luke Harrison

El prometido de Ani, Luke, parece un tipo de ensueño, pero cuando el pasado de Ani sale a la luz, queda claro que es menos servicial y comprensivo de lo que parece inicialmente. Wittrock ha sido parte de series como “American Horror Story” o “Ratched”. También ha participado en películas como “Landline”, “La La Land” e “If Beale Street Could Talk”.

Connie Britton es Dinah Fanelli

La estrella de “Friday Night Lights” interpreta a la madre de Ani, que tiene sus propios secretos culposos. Su relación con su hija es tensa, por decir lo menos, pero Dinah siempre afirma que ha puesto a Ani primero. La actriz, cinco veces nominada al Emmy, apareció recientemente en “The White Lotus”, pero tiene una filmografía que se extiende desde “The West Wing” hasta “Nashville” y “American Horror Story”.

Jennifer Beals es Lolo Vincent

La jefa de Ani, Lolo, toma simpatía por su joven empleada y le ofrece un trabajo cuando pasa de ser editora de una revista a un puesto en el New York Times. Ella es interpretada por Jennifer Beals, una de las estrellas originales de la histórica serie “The L Word”. Beals también interpretó a una fabulosa mujer fatal en el misterio de Denzel Washington, “Devil in a Blue Dress” y ha aparecido en proyectos tan diversos como “Flashdance”, “The Book of Eli” y “The Book of Boba Fett”.

Justine Lupe es Nell Rutherford

Nell es la mejor amiga inquebrantable de Ani con quien comparte un vínculo fuerte y afectuoso. Es interpretada por Justine Lupe, que actualmente aparece como Willa en “Succession”. También apareció en “Mr. Mercedes” y “The Marvelous Mrs. Maisel”.

Scoot McNairy es Andrew Larson

Andrew Larson es un miembro del personal de la prestigiosa escuela secundaria privada que comprende la difícil posición en la que se encuentra Ani como estudiante becada rodeada de ricos y con derecho. Lo interpreta Scoot McNairy, a quien quizás reconozcas por sus actuaciones en películas como “Argo”, “War Machine”, “12 Years a Slave” y como Walt Breslin en “Narcos: México”.

Thomas Barbusca es Arthur Finnerman

Finnerman es uno de los amigos de la escuela secundaria de Ani, un adolescente rico rebelde que recurre a la violencia en un esfuerzo por protegerla. Ha sido interpretado por Thomas Barbusca de “Big Time Adolescence”, “Wet Hot American Summer: First Day of Camp” y “One Day at a Time”.

Alex Barone es Den Barton

Respetado defensor del control de armas, Dean Barton es un antiguo compañero de clase de Ani cuya personalidad pública esconde un lado más oscuro. Alex Barone ha aparecido anteriormente en series como “Dopesick” y “How I Met Your Father”. Aparecerá en “Shirley” del próximo año en Netflix, protagonizada por Regina King como la innovadora congresista Shirley Chisholm.

Dalmar Abuzeid como Aaron

Dalmar Abuzeid interpreta a Aaron, el realizador de documentales que, sin darse cuenta, altera la vida cuidadosamente ordenada de Ani. Abuzeid es un veterano de “Degrassi: The Next Generation” que más recientemente ganó premios por su actuación en “Anne with an E”.