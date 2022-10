“La chica más afortunada del mundo” es la impactante película protagonizada por Mila Kunis que ha llegado a Netflix y que sigue obteniendo críticas cada vez más elogiosas. La historia ha llamado la atención del público, potenciada por la excelente actuación de la protagonista, lo que ha generado la inevitable pregunta: ¿está basada en hecho reales?

Lo que se debe saber primero es que la cinta está basada en la novela homónima de Jessica Knoll, un libro que se convirtió en un bestseller durante 2015 y que se ha mantenido vigente durante los últimos años.

Tanto el libro como el filme cuentan la historia de Ani, una escritora que parece tener la vida perfecta. Está comprometida, tiene un excelente trabajo, al que le dedica mucho tiempo, y nada la perturba hasta que aparece un cineasta que quiere entrevistarla por el tiroteo que sucedió en su escuela.

A partir de ahí es que la joven empieza a revivir los momentos traumáticos de esa época, saliendo a flote un secreto: sufrió una violación grupal por parte de tres de sus compañeros: de los cuales dos murieron y uno quedó en silla de ruedas pero convertido en un político que defiende el control de armas. Entonces, ¿esto pasó en la vida real?

Mila Kunis como Ani en "La chica más afortunada del mundo" (Foto: Picturestart)

¿CUÁL ES LA HISTORIA REAL DE “LA CHICA MÁS AFORTUNADA DEL MUNDO”?

“La chica más afortunada del mundo” tiene su base en la vida real, específicamente en la experiencia de Jessica Knoll, la escritora de la novela homónima que fue llevada a la pantalla grande con Mila Kunis en el papel protagónico. La autora contó a Today que, como Ani, ella también fue ultrajada sexualmente por sus compañeros.

“(...) Tenía miedo de que la gente lo leyera y llegara a la misma conclusión que la gente cuando estaba en la escuela secundaria: que no había ocurrido ninguna violación y que de alguna manera había participado en ella”, explicó al citado medio.

Sin embargo, no todo lo que cuentan la película y el libro sucedieron realmente: Knoll no estuvo envuelta en medio de un tiroteo en su escuela. Esto lo agregó por una razón en especial.

“Todavía tenía la idea en mi cabeza de que lo que le pasó a Ani no fue lo suficientemente malo, porque eso es lo que me pasó a mí. Pensé que tenía que empeorarlo”, agregó.

Un año después de la publicación de su libro, la escritora contó los momentos autobiográficos de su novela en Lenny Letter. Ahí explicó que, a través de la literatura, buscaba reconocer lo que había pasado.

“Siempre me siento un poco indigna de que me llamen valiente porque tenía que (contarlo) en la ficción. Había estas cosas en duelo dentro de mí. Anhelaba desesperadamente la liberación de poner mi historia en papel y la validación de reconocer lo que me había sucedido como una violación. Yo necesitaba eso”, manifestó Knoll.

Ani es una escritora que luchará contra su pasado (Foto: Picturestart)

¿CÓMO VER “LA CHICA MÁS AFORTUNADA DEL MUNDO”?

La película “La chica más afortunada del mundo”, protagonizada por Mila Kunis, se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Para ver la cinta de manera online, puedes dar click en este enlace.