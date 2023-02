CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Bartek Prokopowicz, “La chica y el cosmonauta” (“Dziewczyna i kosmonauta” en su idioma original y “A Girl and an Astronaut” en inglés) es una serie polaca de Netflix que sigue a Nikodem, un astronauta que reaparece 30 años después de que una importante operación fracasara. Su regreso reaviva un antiguo amor y despierta el interés de una corporación decidida a saber por qué no ha envejecido.

En 2052, la cápsula de SkyCom vuelve a entrar en órbita, alterando la vida de Marta, quien en 2022 conoció a dos ambiciosos pilotos, Nikodem y Bogdan. Ambos están interesados en ella, pero la joven DJ se enamora de Niko, incluso planeaba casarse con él antes de la explosion.

Sin embargo, tras la muerte de su prometido encontró consuelo en Bogdan, con quien se casó tiempo después y tiene una hija adolescente. Aunque Marta tiene una familia para Niko, que milagrosamente está vivo, solo han pasado unos días, así que sus sentimientos no han cambiado. ¿Qué siente Marta?

Marta se casó con Bogdan tras la supuesta muerta de Niko en "La chica y el cosmonauta" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA CHICA Y EL COSMONAUTA”?

En tanto, Nadia, la nieta del científico a cargo de la misión, se entera que el propósito del experimento era usar las células madre mejoradas de Niko para curarla, así que intenta sacar a Niko del estado de hibernación, pero se topa con algunos obstáculos: el gobierno polaco quiere recuperar a su ciudadano, y el FSB quiere realizar experimentos.

Además, Nadia teme que Sergey la traicione, así que cuando consigue despertar a Niko, gracias a la ayuda de Marta, lo esconde en un submarino. Pero el protagonista de “La chica y el cosmonauta” aprovecha un descuido de la científica para escapar y buscar a su amada.

¿Por qué fracasó la misión?

El plan original era hacer que Niko subhibernara durante 24 horas en el espacio y poder utilizar sus células para curar enfermedades como las de Nadia. Aunque la primera misión sale bien, durante el experimento secreto, el astronauta siente que se está ahogando, estropea los controles y cambia el tiempo de hibernación a 30 años.

Además, activa la tecnología sigilosa, lo que hace imposible que los científicos y encargados del experimento lo localicen, así que anuncian que se produjo un explosión y que Niko murió.

Marta ayuda a Niko despierte en la serie polaca "La chica y el cosmonauta" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA CHICA Y EL COSMONAUTA”?

¿Niko y Marta se reencuentran?

El FSB todavía lo está buscando, pero Niko logra contactar a Marta sin ser detectado y los dos se reencuentran después de 30 años. A pesar de que la instructora de baile intenta explicar las razones por las que ya no pueden estar juntos, el astronauta insiste y ella no puede negar que aún lo ama.

Mientras el FSB utiliza drones para localizar a Niko, Nadia encuentra un USB con información sobre la investigación de su abuelo y se la entrega a JJ para que la descifre. Pero su hombre de confianza en realidad trabaja para el FSB y entrega el pen drive.

Cuando el FSB descubre que la investigación del abuelo de Nadia fracasó ordena matar a Niko. Mientras los protagonistas de “La chica y el cosmonauta” reviven su amor, JJ los encuentra y trata de asesinar al astronauta, pero Nadia llega justo a tiempo para evitarlo.

¿Con quién se queda Marta? Al final de la serie polaca de Netflix, Marta se marcha dejando una nota donde explica que ya no es la misma mujer, que ha cambiado mucho y que se elige a sí misma.