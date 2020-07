El circo de la Chola Chabuca cumple 20 años llevando alegría a miles de familias peruanas. Por ello y para no romper con la tradición, Ernesto Pimentel levantó una carpa en las instalaciones del centro comercial Jockey Plaza para ofrecer dos únicas funciones en formato virtual, este 28 y 29 de julio.

Será desde este lugar que se realizará el “Circo de la Chola Chabuca 2020”, que podrán disfrutar muchas más personas debido a que se transmitirá en vivo y en directo a los hogares peruanos a través de la plataforma Teleticket Play y con un precio económico.

“El pueblo peruano se merece todo mi esfuerzo. Desde ya mi reconocimiento a todos aquellos profesionales que están en primera línea combatiendo la crisis sanitaria. Yo desde mi trinchera del entretenimiento quiero aportar mi granito de arena, y es por eso que he levantado una carpa de circo, exclusivamente para estas dos fechas de show”, aseguró el creador de la Chola Chabuca a través de un comunicado.

“Mi compromiso con el público es darle entretenimiento de calidad siempre, ya sea presencial o a través de una plataforma virtual”, agregó sobre el acto circense que contará con músicos en vivo, bailarines, payasos, artistas nacionales y, por supuesto, el encanto de la Chola Chabuca.

“Esta nueva temporada se hará un gran esfuerzo y voy a sorprender a todo el público porque se lo merece. Ellos me vienen acompañando 20 años y no los puedo defraudar, si no por el contrario darles lo mejor”, remarcó Pimentel.

Además, manifestó que espera que sus seguidores puedan tener un momento de diversión por Fiestas Patrias: “Queremos entretener y sacarle una sonrisa a la gente que tanto lo necesita. Esto será un premio para los niños con el circo virtual”.

La transmisión estará disponible el martes 28 y miércoles 29 de julio, solo en el horario de 7 p.m. Las entradas ya están a la venta y van desde los S/ 19.99. Para mayor información, puedes ingresar AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO

Ernesto Pimentel reflexiona sobre su personaje de La Chola Chabuca

Ernesto Pimentel reflexiona sobre su personaje de La Chola Chabuca