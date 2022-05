David Simon se metió en la historia de la televisión con la serie “The Wire”, al contar el trabajo de un equipo policial que lucha contra el crimen organizado, sobre todo el dedicado al narcotráfico, mientras lidia con la corrupción estatal. Ahora, el creador de una de las mejores ficciones de todos los tiempos ha vuelto con una miniserie que también se ambienta en Baltimore, Estados Unidos.

De esta manera, quien fuera periodista del The Baltimore Sun regresa a la pantalla chica para explorar las diferentes formas de la violencia y la corruptela dentro de una institución que ha sido creada para proteger al ciudadano: la Policía.

La nueva producción de Simon es “La ciudad es nuestra” (“We Own This City” en inglés), una de las sorpresas de la televisión en 2022. Conoce aquí sobre lo que trae la nueva ficción que cuenta con el equipo creativo de “The Wire” conformado por George Pelecanos y Ed Burns.

Jon Bernthal, a la derecha, en una de las escenas de "La ciudad es nuestra" (Foto: HBO Max)

¿DE QUÉ TRATA “LA CIUDAD ES NUESTRA”?

En “La ciudad es nuestra”, la Fuerza Especial de Rastreo de Armas es un grupo de élite que tiene la misión de salir a las calles para limpiarlas de armas y drogas tras la muerte de un joven afroamericano, Freddie Gray, bajo custodio policial. El caso de abuso de fuerza se da en Baltimore en 2015 y ha generado un revuelo en la opinión pública. Por ello, los altos mandos quieren tapar el escándalo con casos resueltos.

A partir de ese punto, las conexiones de la nueva serie de David Simon con “The Wire” son más que evidentes. Las nuevas formas que arriesga el guionista son contar la historia con saltos temporales y adentrarse desde casos reales a la corrupción que lo mancha todo dentro de dicha ciudad. Para esto, tiene al sargento Wayne Jenkins como el rostro del mal.

De esta manera, “We Own This City” muestra el lado más violento de Estados Unidos, con el racismo, la corrupción y un sistema podrido que parece no tener fin. El antihéroe Jenkins, para el público y la crítica, es uno de los puntos más altos de la producción televisiva.

Si bien “The Wire” también partió de la realidad, enriquecida por la experiencia de Simon como reportero, “La ciudad es nuestra”, que está basada en libro periodístico homónimo de Justin Fenton, coloca directamente las referencias de los hechos sucedidos en Baltimore. Estas, en “We Own This City”, han sido reconstruidas para proponer una suerte de documental de no ficción que muestra la siguiente premisa: lo terrible no siempre es un guion escrito sino una lamentable cotidianidad.

El sargento Wayne Jenkins apresado en la serie (Foto: HBO Max)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CIUDAD ES NUESTRA”?

Jon Bernthal como el sargento Wayne Jenkins

Wunmi Mosaku como Nicole Steele

Jamie Hector como Sean M. Suiter

Josh Charles como Daniel Hersl

McKinley Belcher III como Momodu “G Money” Gondo

Darrell Britt-Gibson como Jemell Rayam

Rob Brown como Maurice Ward

David Corenswet como David McDougall

Dagmara Domińczyk como Erika Jensen

Don Harvey como John Sieracki

Larry Mitchell como Scott Kilpatrick

Una toma de los policías de Baltimore en la ficción (Foto: HBO Max)

¿CÓMO VER “LA CIUDAD ES NUESTRA”?

La miniserie “La ciudad es nuestra” se encuentra disponible en HBO Max desde el 25 de abril de 2022. El programa de televisión cuenta con seis episodios en su primera temporada que culmina el lunes 30 de mayo de 2022.