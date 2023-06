Dirigida por Numa Perrier y escrita por Leigh Davenport, “La combinación perfecta” (“The Perfect Find” en su idioma original) es una comedia romántica de Netflix que se basa en el libro del mismo nombre de Tia Williams y que narra la historia de una editora de moda que descubre que el extraño que besó en una fiesta es su nuevo colega y el hijo de su jefa.

La nueva película se grabó desde el 19 de julio de 2021 en Nueva York, se estrenó en el Festival de Tribeca el 14 de junio de 2023 y llegará a la popular plataforma de streaming el viernes 23 de junio.

Gabrielle Union, Keith Powers, Aisha Hinds, DB Woodside, La La Anthony y Gina Torres conforman el elenco principal de “La combinación perfecta”. Pero ¿quién es quién en la nueva comedia romántica de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA COMBINACIÓN PERFECTA”

1. Gabrielle Union como Jenna Jones

Gabrielle Union, que anteriormente apareció en “Bring Iit On”, “10 Things I Hate About You”, “Being Mary Jane”, “The Birth of a Nation”, da vida a Jenna Jones, una exeditora de moda que está comenzando de nuevo después de una ruptura, pero las cosas se complican en su nuevo trabajo cuando descubre que el desconocido que besó es el hijo de su jefa.

En conversación con Tudum, la actriz contó: “[On] En mi viaje para encontrar a Jenna, pasé por una madriguera de mujeres negras en la moda que han cambiado de alguna manera. Hablamos de los mayores obstáculos en el mundo de la moda, dónde encontraron inspiración para seguir adelante y cómo reclamaron su espacio. A partir de ahí, fue una rendición al estilo de Jenna, desde el power bob que usa en la película hasta las gafas y la reinvención de la alta costura corporativa”.

Gabrielle Union como Jenna Jones en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

2. Gina Torres como Darcy

Gina Torres, actriz estadounidense de origen cubanopuertorriqueño, conocida por su papel de Jessica Pearson en la serie “Suits”, interpreta a Darcy, la rival profesional de Jenna que después se convierte en su jefa, además es la madre de Eric.

“Los personajes muy imponentes parecen encontrarme y no me alejo de ellos. Tiendo a lanzarme por el acantilado con mis damas y todo lo que son capaces de hacer. La autosuficiencia [de Darcy], su capacidad para construir algo desde cero, su voluntad de sacrificarse, ciertamente de ser su propia guerrera en su vida, esas son lecciones que todos podemos aprender. Ella no tiene miedo”, explicó Torres sobre su personaje.

Gina Torres como Darcy en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

3. Keith Powers como Eric

Keith Powers, conocido por su participación en “Straight Outta Compton”, “The New Editon History” y “Famous in Love”, asume el rol de Eric en “La combinación perfecta”. Se trata de un camarógrafo prometedor en Darzine y el hijo de Darcy.

“Me identifico mucho con Eric. He pasado por algo similar, [así que] sé cómo se sentía acerca de su relación con Jenna, definitivamente siento de dónde viene. A veces el arte imita a la vida. Mucho, en realidad”, señaló Powers.

Keith Powers como Eric en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

4. La La Anthony como Elodie

La La Anthony, quien consiguió fama al ser Video Jockey en “Total Request Live” de MTV y apareció en “The New Edition Story”, “Power”, “You People”, da vida a Elodie en la nueva película de Netflix. Se trata de la otra mejor amiga de Jenna.

La La Anthony como Elodie en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

5. Aisha Hinds como Billie

Aisha Hinds, que apareció anteriormente en producciones como “The Next Three Days”, “Assault on Precinct 13″ y “Godzilla: King of the Monsters”, es la encargada de interpretar a Billie, la mejor amiga de Jenna.

Aisha Hinds como Billie en la película "La combinación perfecta" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “La combinación perfecta”: