“Pasión de gavilanes” es una de las telenovelas colombianas que caló en la memoria de los televidentes latinoamericanos, que quedaron cautivados con la historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes. Hoy, 17 años después de su estreno, la ficción es recordada con mucho cariño por sus inolvidables escenas y personajes.

La exitosa producción de Telemundo fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, actores que ganaron popularidad en Colombia y otras partes del mundo gracias a sus impecables actuaciones.

Aunque fue estrenada en 2003, “Pasión de gavilanes” sigue dando de qué hablar, no solo porque es retrasmitida en Netflix y otras cadenas de televisión, sino también por las confesiones que han hecho sus protagonistas en los últimos meses. Por ejemplo, Paola Rey compartió un curioso detalle que pocos conocían.

La actriz colombiana Paola Rey fue la encargada de darle vida a Jimena Elizondo (Foto: Caraccol Televisión)

En la ficción, la actriz colombiana Paola Rey fue la encargada de darle vida a Jimena Elizondo. Una joven de 22 años que se caracteriza por ser bondadosa, alegre y muy avispada. Además, es muy romántica ya que le encanta leer versos y es tan sensible, que llora por todo.

Durante una entrevista para el programa “Autostar TV”, la actriz colombiana contó varios detalles que vivió durante las grabaciones de la telenovela y uno de ellos llamó la atención de todos ¿de qué se trata?

La historia de amor de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes caló en la memoria de los televidentes latinoamericanos (Foto: Caraccol Televisión)

Paola Rey confesó que ya había olvidado varias escenas que grabó en “Pasión de gavilanes” , entonces decidió ver la novela durante la cuarentena. Además, afirmó que es la primera vez que la ve como una verdadera televidente, pues nunca había podido verla completa.

“Es que la hice hace tanto tiempo que habían cosas, realmente casi todo, que se le olvidan a uno”, explicó.

La actriz colombiana también dijo que se divierte mucho viendo los memes y las reacciones de los fans en las redes sociales, algo que no existía cuando se emitió el melodrama.

“Me siento muy orgullosa de ser parte de una novela que ha dado la vuelta al mundo tantas veces. En el tiempo que se hizo no habían redes sociales, no había el feedback directo de los televidentes, y ahora sí me divierto mucho. Me da mucha risa ver los memes, lo que escriben, cómo la gente se divierte con la novela y mi personaje, yo me divierto con todo el mundo”, agregó.

“Pasión de gavilanes” fue protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown (Foto: Caraccol Televisión)

