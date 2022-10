Gracias a sus magníficas interpretaciones en la pantalla grande, varios actores han alcanzado la fama, pero ¿sabías que entre las estrellas de esta industria hay un animalito que se ha hecho un nombre también en base a su talento? Nos referimos a Crystal, el mono, o mejor dicho mona, que es toda una celebridad por sus actuaciones.

A continuación, te contamos quién es, cómo llegó al cine y en cuántas producciones ha participado, así que presta mucha atención.

Crystal toda una celebridad en la alfombra roja en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood (Foto: Mark Ralston / AFP)

¿QUIÉN ES CRYSTAL?

Crystal es un mono capuchino hembra que nació en 1994 y fue adquirida por la empresa Birds & Animals Unlimited, una compañía que se encarga de entrenar animales para proveerlos a la industria cinematográfica, de entretenimiento y publicitaria. Su entrenador fue Tom Gunderson, con el que trabajó durante ocho años en el espectáculo teatral Animal Actors, que estuvo marcado por la pirotecnia y el público ruidoso, el cual era considerado un campo de entrenamiento.

Él contó que a diferencia de la mayoría de los monos a los que les molestaba la música a todo volumen y los niños, Crystal era distinta y se mostraba madura.

Desde muy pequeña mostró sus dotes actorales, además que le gustaba aparecer en pantalla, a ello se sumó que era muy obediente y seguía al pie de la letra las instrucciones que le daban para realizar sus escenas. Es así que fue convocada para diversas producciones.

DEBUT ACTORAL EN EL CINE

Después de haber aparecido en más de 20 películas, en 2011 hace su primera aparición en la película “George de la selva”, protagonizada por Brendan Fraser.

Crystal debutando en la pantalla grande con "George de la selva" (Foto: Walt Disney Pictures)

CARRERA EN LA PANTALLA GRANDE

Crystal se convirtió en toda una estrella que generó ganancias en la trilogía “Una noche en el museo” con su papel de Dexter. De seguro recuerdas la escena de cachetadas que tuvo con Ben Stiller.

Participó en “¿Qué pasó ayer? Parte II”. Convertida en toda una estrella, desfiló por la alfombra roja en la premier luciendo un vestido y joyas.

Formó parte del elenco de la serie de televisión del género comedia “Community”. Ken Jeong, actor de este programa, dijo que Crystal era la mejor actriz con la que trabajó.

Los otros filmes en los que estuvo son: “Dra. Dolittle” (1998), “American Pie” (1999), “Terror Tract” (2000), “Dr. Dolittle 2″ (2001), “Malcolm in the middle” (2002), “Garfield: la película” (2004), “Fun with Dick and Jane” (2005), “The Shaggy dog” (2006), “The Big Bang Theory” (2011), “”Animal Practice” (2012), “Leyendas del templo escondido” (2016), “Total Dhamal” (2019), entre otras.

La escena de cachetadas de Ben Stiller con Crystal (Foto: Night at the Museum)

PREMIOS QUE RECIBIÓ CRYSTAL

En 2011, recibió un premio en los Teen Choice Awards en la categoría Choice Movie: Female Scene Stealer, por su aparición en “¿Qué pasó ayer? Parte II”.

En 2015, ganó la estatuilla de los Pawscars, premios para reconocer la labor de los animales en Hollywood.

Durante su actuación en “¿Qué pasó ayer? Parte II” (Foto: Bender Spink / Warner Bros.)

¿DÓNDE VIVE CRYSTAL?

Crystal vive con su entrenador Tom Gunderson en Los Ángeles, California. Ella convive con otros animales como peros, caballos, gato y otro mono capuchino hembra.