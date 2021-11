Algunos días después de la emisión del último capítulo de “La desalmada”, todavía están surgiendo algunas historias en torno a la telenovela de Televisa que conquistó el prime time mexicano a partir del trabajo de Livia Brito, José Ron y Eduardo Santamarina bajo las órdenes del prolífico productor José Alberto ‘El Güero’ Castro.

En principio, “La desalmada” es un drama de amor y venganza, donde una mujer busca la forma de hacerle justicia a su esposo, sin imaginar que en dicho camino se enamoraría una vez más. ¿Quién es esta mujer? Fernanda Linares, el personaje de Brito. ¿Quién es el hombre que la ilusiona? Rafael Toscano, el personaje de Ron.

Para el público mexicano, la carrera de la telenovela en Las Estrellas concluyó el viernes 29 de octubre, con un capítulo que no decepcionó a ningún fan. Además, cerró esta etapa con la promesa de la realización de una segunda temporada. Al menos eso ha dicho la actriz cubana.

¿POR QUÉ JOSÉ RON NO VIO EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “LA DESALMADA” CON EL RESTO DEL ELENCO?

Un beso. "La desalmada" reunió una vez más a José Ron y Livia Brito. Como bien recordarás, ambos fueron enamorados hace algunos años (Foto: Televisa)

Es una tradición que el equipo de cualquier producción se reúna en un evento especial para ver tanto el comienzo como el final de su trabajo. Pasa en México. Pasa en Estados Unidos. Pasa en cualquier país. Sin embargo, en el caso de “La desalmada”, José Ron faltó a la cita con sus compañeros de reparto.

¿Por qué prefirió atestiguar el desenlace de la telenovela por su cuenta? Según explicó, por problemas de agenda. El mismo día de la transmisión del último capítulo, tenía programada la primera presentación de su banda de rock, Koktel. La música se ha vuelto la nueva pasión del también protagonista de “Te doy la vida” y “Ringo”. Es el cantante de la agrupación.

“Cierra este ciclo con ‘La desalmada’, este proyecto y me emociona bastante (…) No se puede todo en esta vida pero también estoy aquí. Me hubiera gustado reunirme con mis compañeros, pero estoy muy feliz, quizás más que con la actuación”, comentó a las cámaras de “Hoy”, de Televisa, tras ver los últimos momentos de la telenovela.

Hasta las lágrimas. Así reaccionó José Ron tras ver el final de "La desalmada", en medio de la primera presentación de su banda de rock (Foto: Hoy / Televisa)

A pesar de la distancia, José Ron no se perdió el capítulo. A pesar de la presentación, el actor escapó un par de horas para ver qué ocurría finalmente en “La desalmada”. Después de todo, es sabido que la producción grabó dos finales.

¿Cómo reaccionó el actor? Según el informe de “Hoy”, hasta derramó algunas lágrimas. Se emocionó tanto que perdió el habla durante unos minutos.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE LA DESALMADA?

Después de muchas idas y venidas, Octavio Toscano es revelado como el verdadero responsable de cada una de las atrocidades que sufrió Fernanda, a quien intenta asesinar en el último capítulo de “La desalmada”. Sin embargo, su hijo, Rafael, interviene y se enfrascan en una pelea, de la que una sola persona no sale con vida: Octavio le dispara a Fernanda, pero cuando está a punto de darle el tiro de gracia, reaparece Carmelo y mata a su patrón delante de todos.

¿Qué fue después de cada uno de los personajes? Comienzan una nueva vida. Leticia y Brenda deciden alejarse y viajar por Europa, mientras Germán recupera su hacienda y Fernanda y Rafael se dan una nueva oportunidad como esposos.

Sin polo. José Ron y Eduardo Santamarina durante las grabaciones de "La desalmada", en julio (Foto: José Ron / Instagram)

“LA DESALMADA”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Si bien Televisa no ha hecho oficial ninguna renovación, Livia Brito aseguró que el mismo ‘Güero’ Castro le adelantó que “La desalmada” tendrá una segunda temporada, aunque el productor luego aclaró que todavía están evaluando si efectivamente realizan otra entrega o un spin-off.

“Se ha estado trabajando con el equipo de escritores, he estado también viendo la disponibilidad y posibilidad de tener al elenco nuevamente, eso nos dará la oportunidad de ver si se puede llevar a cabo o no, y si fuera el caso, sería a finales del próximo año”, explicó Castro a MezcalTV.

¿CÓMO VER “LA DESALMADA”?

Para el público mexicano, “La desalmada” está disponible en la página oficial de Televisa. Asimismo, puede verse la serie completa en Blim.