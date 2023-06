Incluso antes de su estreno, “La desconocida” ha ocasionado un gran debate por la cautivante, pero inquietante historia. La película española se basa en la obra de teatro “Grooming” de Paco Bezerra. Si no conoces la trama, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el largometraje.

La cinta está protagonizada por Laia Manzanares, a quien recordarán por su papel como Oksana en la serie “Merlí”. También la acompañan Manolo Solo (“El laberinto del fauno”) y Eva Llorach (“Quién te cantará”).

“La desconocida” ha sido dirigida por Pablo Maqueda y también fue uno de los guionistas junto con el creador de la obra de teatro, y Haizea G. Viana.

Como mencionamos anteriormente, la película presenta una temática que puede resultar incómoda para muchos. En una entrevista con La Marea, el director habló sobre su elección de no dirigir al público hacia un pensamiento. Por el contrario, prefiere hacerlos cuestionarse lo que se presenta y que ellos formulen sus propias respuesta.

“En la pregunta yo no emito un juicio. Lo peligroso es lo que tú respondas, no lo que yo pregunte. Y así se genera un debate. Yo no incluyo ninguna respuesta, no estoy diciendo lo que es bueno y lo que es malo, por eso puedo hablar de todo”, dijo Maqueda.

¿DE QUÉ TRATA “LA DESCONOCIDA”?

Probablemente, la mejor fórmula para adentrarse en “La desconocida” es saber lo menos posible de la trama, pues los giros que ocurren y que juegan con el espectador, son parte del encanto de este thriller psicológico.

Si aún así quieres conocer más al respecto, la historia gira en torno a un acosador sexual online que se cita con una menor de edad en un parque solitario para abusar de ella, pero sus planes no irán como pensaba.

Leo se contactó con Carolina a través de Internet en "La desconocida" (Foto: Elamedia Estudios)

De acuerdo con la sinopsis de la película: “Carolina es una joven ingenua que conoce a Leo en un chat. Él es un hombre adulto que, haciéndose pasar por un chico de 16 años, ha quedado con ella en un apartado parque de la ciudad. Pero a medida que Leo conoce a Carolina, empieza a sospechar que quizá ella no es tan inocente como aparenta”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “LA DESCONOCIDA”

¿CÓMO VER “LA DESCONOCIDA”?

“La Desconocida” se estrenará en las salas de cines de España este viernes 9 de junio de 2023. Si se encuentran en el país, pueden acercarse a su teatro más cercano.