“La emperatriz” (“Die Kaiserin” en su idioma original y “The Empress” en inglés), serie alemana de Netflix creada por Katharina Eyssen, narra la vida de Elisabeth von Wittelsbach, desde 1853, cuando conoce al emperador Franz Joseph, hasta un momento crucial de su historia.

El drama histórico-romántico, que está disponible en Netflix desde el 29 de septiembre de 2022, se basa en la novela de Gigi Griffis que narra los primeros encuentros de Isabel de Baviera con el emperador Francisco José, su inesperado compromiso, su boda y sus responsabilidades de Sissi en la corte de los Habsburgo.

Devrim Lingnau es la protagonista de “La emperatriz”, mientras que Philip Froissant, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Hanna Hilsdorf y Elisa Schlott son algunos de los actores que completan el elenco. Pero ¿quién es quién en la nueva serie alemana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA EMPERATRIZ”

1. Devrim Lingnau como Elisabeth von Wittelsbach

Devrim Lingnau es la encargada de interpretar a Isabel de Baviera desde que tenía 15 años y era una joven rebelde que se negaba a seguir las reglas. Durante la visita que debía asegurar el compromiso de su hermana Elena con el emperador Franciso José, Sissi se gana el corazón del gobernante y se convierte en emperatriz de Austria.

Devrim Lingnau como Elisabeth von Wittelsbach en la serie alemana "La emperatriz" (Foto: Netflix)

2. Philip Froissant como Franz Joseph

Franciso José se convierte en emperador gracias a que su madre interviene y descarta a su esposo para el importante cargo. Desde entonces, sigue los consejos de la Archiduquesa Sofía, pero cuando conoce a Isabel y se casa con ella, en lugar de con Elena, empieza a escucharla más que a su progenitora.

Philip Froissant como Franz Joseph en la película alemana de "La emperatriz" (Foto: Netflix)

3. Melika Foroutan como Sofía

En “La emperatriz”, la Arquiduquesa Sophia de Austria confabula para que su hijo mayor asuma el poder tras la revolución de 1848. Aunque madre e hijo logran recuperar el imperio, los actos rebelde no cesan, así que, Sofía se promete conseguir una buena esposa para Francisco José que asegure la pronta llegada de un heredero. No obstante, sus planes no resultan como esperaba cuando Franz se enamora de la hermana de la mujer que ella había escogido como futura emperatriz.

Melika Foroutan como Sofía en la serie alemana "La emperatriz" (Foto: Netflix)

4. Johannes Nussbaum como Maximiliano

Johannes Nussbaum asume el rol de Maximiliano en la nueva serie alemana de Netflix. Se trata del segundo hijo de Sofía que siempre ha sentido celos de su hermano Franz Joseph. No solo quiere quedarse con el trono de Austria sino con Isabel de Baviera, incluso tiene un maléfico plan para lograr su objetivo.

Johannes Nussbaum como Maximiliano en la película alemana de "La emperatriz" (Foto: Netflix)

5. Elisa Schlott como Elena

Helena de Baviera es la hermana mayor de Isabel y la joven que debía convertirse en la esposa de Franz Joseph, de hecho, le entusiasmaba la idea. Por eso, fue tan doloroso que el emperador pidiera la mano de Sissi.