Dayanara Torres ha pasado por momentos muy difíciles en su vida que incluyeron graves problemas de salud. La exesposa de Marc Anthony no solo tuvo que superar un cáncer a la piel, sino que también padece de otra enfermedad que la acompañará para toda la vida. Además, confesó que el menor de sus hijos también sufre de lo mismo.

La ahora conductora de “El Gordo y la Flaca” estuvo casada con el salsero desde el 2000 hasta el 2004, siendo el primer matrimonio de ambos. La relación tuvo como resultado a dos hijos: Cristian y Ryan Adrian Muñiz.

Además, en el 2019, Dayanara contó en sus redes sociales que tuvo un melanoma producto de una herida y un lunar, pero que no lo había tratado cuando debió hacerlo.

Como si eso fuera poco, la modelo de 48 años, padece de una enfermedad respiratoria desde niña.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE DAYANARA TORRES Y SU HIJO MENOR?

Dayanara Torres y su hijo, Ryan Adrian Muñiz, sufren de asma y han tenido fuertes episodios, según contó en una entrevista con People en Español.

En una ocasión, la modelo puertorriqueña tuvo un cuadro tan grave que casi pierde la vida, pues se encontraba sola con sus niños, quienes eran muy pequeños en ese momento para buscar ayuda.

“Recuerdo a los nenes (Cristian y Ryan) para que llamaran al 911. Tan pronto como llegué, me metieron a emergencias, me dieron un shot de esteroides y eso fue instantáneo. Fue como volver a vivir”, explicó.

Ryan Adrian Muñiz, el hijo menor de Dayanara Torres (Foto: Ryan Adrian Muñiz / Instagram)

Desde ese momento, la ex Miss Universo no se separa de su inhalador y, mucho menos, sale de su casa sin él. Costumbre que le ha inculcado a su hijo menor.

“He estado en eventos y miro la cartera y, si no lo encuentro (el inhalador), me tengo que ir. (Ryan) Tiene sus inhaladores en las escuelas, en la oficina y si se ponía mal, yo le decía que levantar los brazos y que se tranquilizara, le digo que si le da en casa de alguien que suba los brazos eso abre el pecho, en lo que uno encuentra lo que hay que hacer”,

La experiencia tan personal que contó al medio de comunicación fue con el propósito de concientizar sobre lo que padecen las personas con asma.

“Este maravilloso issue que ayuda a concientizar sobre el asma, condición que padezco desde niña y que afectan a tantas personas”, escribió en su cuenta de Instagram.