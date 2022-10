Octubre, el mes de la fantasía y el terror, vio el estreno, el pasado 19 de octubre, de “La escuela del bien y del mal” (“The School for Good and Evil” en su idioma original) en Netflix. Dirigida por Paul Feig, la cinta está basada en la novela de 2013 del mismo nombre de Soman Chainani. Tan solo unos días después de su arribo, los usuarios de la plataforma esperan una segunda parte de la historia.

“La escuela del bien y del mal” narra la historia de las mejores amigas Sophie y Agatha, cuyo vínculo es puesto a prueba cuando son transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas. La película de Netflix tiene como protagonistas a Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Kerry Washington y Charlize Theron.

LO QUE SE SABE DE LA SEGUNDA PARTE DE “LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL”

En cuanto a la segunda parte, “La escuela del bien y del mal” termina en un suspenso, con la daga del maestro de escuela siendo enviada a la casa de Sophie y Agatha en Gavaldon, lo que configura idealmente para una segunda parte. La nueva película de Netflix se apega a la trama de Chainani, por lo que es probable que cualquier secuela potencial siga la trama del segundo libro: “The School For Good and Evil 2: A World Without Princes”. También hay muchos cabos sueltos de la película que necesitan resolverse, como la relación de Agatha con Tedros y los nuevos poderes mágicos de Sophie y Agatha.

La escuela del bien y el mal (Foto: Netflix)

PERO, ¿HABRÁ SEGUNDA PARTE?

En una entrevista con Entertainment Weekly, el director Paul Feig dejó en claro que la intención es construir una franquicia cinematográfica a partir de los libros de “La escuela del bien y del mal”. Feig dijo que quería usar el material de los libros y explorar el mundo aún más, sugiriendo que cualquier secuela seguiría los eventos del segundo libro.

Sin embargo, aún no ha habido un anuncio oficial de Netflix, por lo que solo es un deseo del director. Tampoco hay una fecha de estreno, evidentemente. Pero de confirmarse la secuela, lo más probable es que se estrene en octubre de 2024, según el cambio típico de dos años que ocurre con las secuelas del gigante del streaming. Según resalta Screen Rant, de hacerse realidad, “La escuela del bien y del mal 2″ comenzaría a filmarse el próximo año si siguiera un calendario similar al de la primera entrega, que se filmó de enero a julio de 2021.

¿DE QUÉ TRATARÍA LA SEGUNDA PELÍCULA DE “LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL”?

Además de lo que sucedió al final de “La escuela del bien y del mal”, la secuela de la película de Netflix, podría seguir la trama como libros en los que se basa. “A World Without Princes”, el segundo libro, ve a Agatha deseando en secreto un final diferente para su historia, ya que extraña a Tedros y abre las puertas de la escuela. Esto se ha cambiado para la película, ya que Tedros ya abrió el vórtice, pero su llamada sugiere que una secuela continuaría su romance.

Sophia Anne Caruso como Sophie y Sofia Wylie como Agatha en la película "La escuela del bien y del mal" (Foto: Netflix)

La Escuela, con muchos personajes nuevos, ha cambiado, ahora tiene una Escuela de Niñas y una Escuela de Niños. Las tensiones entre Agatha y Sophie aún no han terminado, y cuando regresan a la escuela, deben enfrentarse a otros dilemas. Como lo mencionamos, la primera película siguió en gran medida los eventos del libro y parece que Feig adoptará un enfoque similar a la secuela, así que espere ver que esta historia se desarrolle.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL 2″

Esperando la confirmación de la segunda parte de la cinta, podríamos decir que los fans esperan que Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie vuelvan como Sophie y Agatha, respectivamente. Jamie Flatters también debería regresar como el interés amoroso de Agatha, Tedros.

Es probable que gran parte del elenco de apoyo también regrese, incluida Charlize Theron como Lady Lesso, Kerry Washington como la profesora Clarissa Dovey, Michelle Yeoh como la profesora Emma Anemone y Cate Blanchett como la narradora.