“La escuela del bien y del mal” (“The School for Good and Evil” en su idioma original), la película de fantasía dirigida por Paul Feig, se estrenó en Netflix recién el 19 de octubre de 2022, pero los fanáticos de la serie de libros homónima de Soman Chainani ya preguntan por una segunda parte.

La cinta que cuenta con un guion escrito por David Magee y Feig narra la historia de las mejores amigas Sophie y Agatha, cuyo vínculo es puesto a prueba cuando son transportadas a una escuela mágica para futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

En ese lugar, Agatha y Sophie vivirán diversas aventuras mientras se enfrentan a un inesperado villano dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo. Entonces, ¿habrá secuela de “La escuela del bien y del mal”?

Sophia Anne Caruso como Sophie y Sofia Wylie como Agatha en la película "La escuela del bien y del mal" (Foto: Netflix)

“LA ESCUELA DEL BIEN Y DEL MAL”, ¿TENDRÁ SEGUNDA PARTE?

Aunque hasta el momento Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la película protagonizada por Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie, la última escena sugiere que la historia de Agatha y Sophie aún no ha terminado.

De hecho, al final de “La escuela del bien y del mal” se menciona la frase: “Quedó claro que esto fue solo el comienzo”, lo que definitivamente es una puerta abierta para una segunda parte de la cinta que se grabó en Belfast, Irlanda del Norte.

Asimismo, después de que Sophie es herida de gravedad por proteger a su amiga, Agatha la salva de la muerte y de deshacen del gran villano, se muestra que la flecha de Tedros atraviesa la barrera entre ambos mundos. ¿Qué significa para las protagonistas? ¿Qué pasará con ellas? Son preguntas que una secuela debe responder.

Otro punto a favor de una segunda película de “La escuela del bien y del mal” es que se basa en una serie de libros escrita por Soman Chainani, así que hay mucho material original por adaptar.

Las novelas de fantasía de la saga “The School for Good and Evil” comprenden seis obras distintas: la trilogía original, conocida como “The School Years”, y la segunda trilogía, conocida como “The Camelot Years”.