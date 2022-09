“La esposa” es una de las series más exitosas de Italia, con más de 7 millones de espectadores durante su emisión en 2022. La miniserie ha llegado a varias partes del mundo, sorprendiendo por su historia de lucha con los papeles protagónicos a cargo de Serena Rossi y Giorgio Marchesi, quienes dan vida a María e Italo, respectivamente. La historia, conmovedora y atractiva, fue escrita por Eleonora Cimpanelli, Antonio Manca y Valia Santella.

La ficción es ambientada en Italia de la década de los 70 y tiene como heroína a María. Ella es una mujer trabajadora y honesta que, lamentablemente, se sacrifica por su familia y acepta casarse por conveniencia con un hombre que no conoce bien.

De esta manera, la natural de Calabria cae en un confuso juego de poderes pues no se tiene que casar con Vittorio, el poderoso hombre que debería sacar de la pobreza a su hogar, sino con el sobrino de este, Italo, quien la desprecia porque todavía no olvida a su anterior pareja, desaparecida en circunstancias no esclarecidas.

La mujer se va lejos de su familia y su situación se complica más cuando aparece Antonio, su primer amor, quien la pondrá contra las cuerdas: tendrá que decidir si quedarse con él o con Italo. El paso de los episodios muestran cómo la relación de Italo y María se fortalece y la forma en que Antonio vira hacia la crueldad y la venganza.

Los protagonistas de "La esposa" (Foto: Endemol Italia)

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE LA SERIE “LA ESPOSA”?

En el final de “La esposa”, Antonio sigue arremetiendo contra la pareja de Italo y María. Ante la muerte de Vittorio y las deudas, el primero ofreció comprarle un terreno para saldar los gastos, pero hay muchas trampas detrás de esta aparente ayuda: él quiere acercarse más a María y oculta datos claves del terreno.

A pesar de la trampa, María terminó rechazando la propuesta de Antonio gracias a las acciones de Italo. La pareja de esposos está cada vez más unida y planea construir un espacio donde los hijos de las trabajadoras pueda jugar libremente y sin problemas.

El sueño parecía cada vez más nítido hasta que un nubarrón lo barrió completamente: la finca se incendió repentinamente, poniendo en peligro a los protagonistas. Este incidente fue fatal porque terminó por llevarse la vida de Italo. La muerte de su esposo, para salvar a su hijo Paolino, dejó a María con el corazón roto y en la incertidumbre.

La joven quedó malherida y fue tratada en una hospital donde Antonio tenía influencia: hizo que un médico la drogara y la mantuviera cautiva, en tanto Paolino quedó encerrado en una institución para huérfanos. La mujer logró superar el obstáculo llamado Antonio y pudo recuperar a su hijo. Además, se enteró que tiene un embarazo producto de su amor con Italo: espera a una niña.

La heroína no necesitó más motivos para salir adelante, superando sus mayores piedras, y consiguiendo un sueño de vida: fundar una cooperativa donde solo trabajen mujeres, un proyecto que también esperaba cumplir con Italo, el mejor homenaje a su esposo fallecido y a su lucha constante para superar las adversidades.

María el día de la boda por obligación (Foto: Endemol Italia)

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES Y ACTORES DE “LA ESPOSA”?