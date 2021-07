“Little House on the Prairie”, conocida en español como “La familia Ingalls”, narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX. Pero, una de las historias tristes que se cuenta en la serie es cuando Mary Ingalls (Melissa Sue Anderson) se queda ciega y se relata en dos capítulos.

“La familia Ingalls” es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder y en la serie, el personaje interpretado por Melissa Sue cae gravemente enferma y tiene que ser operada de emergencia, sin embargo, pierde la visión. No obstante, en la vida real, Mary Ingalls nunca se casó ni fue maestra. Además, según Little House en el sitio web de Prairie, la causa de su ceguera puede ser diferente al que se vio en la ficción. Entonces, ¿Qué fue lo que realmente pasó?

CÓMO SE QUEDÓ CIEGA MARY INGALLS

¿FUE LA ESCARLATINA?

En la vida real, la mujer se quedó ciega a los 14 años y sus padres la enviaron a la Escuela para invidentes de Lowa. La ceguera del personaje se retrasó un poco en la serie de televisión e incluso la razón detrás de la ceguera de la mujer podría haber sido alterada en diferentes relatos de su historia.

Melissa Gilbert como Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson como Mary Ingalls (Foto: NBC)

Una revista científica el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) afirma que la razón de la ceguera permanente causada por la escarlatina es incierta. Podría ser “un fenómeno autoinmune posinfeccioso”. Sin embargo, es más probable que Mary Ingalls se quedara ciega por otra razón, quizá, por una meningoencefalitis viral.

Por otro lado, Laura Ingalls, en sus memorias de 1930, menciona la escarlatina solo en referencia al invierno de 1872. “Tomamos la escarlatina. No podíamos ir a la escuela ni jugar a nuestras puertas, sino que teníamos que acostarnos en la cama y tomar una medicina desagradable”. Pero, no menciona la enfermedad bacteriana en la descripción que hace de Mary en 1879, año en que perdió la vista.

“Mary no fue [a la escuela dominical] por la tarde, porque no estuvo muy bien en todo el invierno (…) Luego, en abril de 1879, se enfermó repentinamente con un dolor en la cabeza y empeoró rápidamente. Estaba delirando con una fiebre espantosa. Durante varios días temimos que no se recuperara”, señala la escritora.

LA DESCRIPCIÓN DE LA AUTORA

Laura Ingalls describe en sus memorias la enfermedad: “Una mañana, cuando la miré, vi un lado de su rostro deformado. Mamá dijo que Mary había tenido un derrame cerebral. Después Mary comenzó a mejorar, pero no podía ver bien. A medida que se fortalecía, sus ojos se debilitaban hasta que cuando podía sentarse en la gran silla entre las almohadas, apenas podía ver”.

Según Laura, los médicos “tenían un nombre largo para su enfermedad y decían que era el resultado del sarampión del que nunca se había recuperado por completo”.

Un periódico local, en tanto, confirmó en edición del 14 de abril de 1879 que “La señorita Mary Ingalls ha estado confinada en su cama unos diez días con un fuerte dolor de cabeza. Se temía que la hemorragia cerebral se hubiera producido en un lado de su cara que quedó parcialmente paralizado. Ahora está convaleciendo lentamente”. Un mes después, el mismo periódico informó que “desafortunadamente, aunque la parálisis facial de Mary se resolvió y finalmente recuperó su fuerza, nunca recuperó la vista”.

La escritora, antes de la publicación de Shores of the Silver Lake, señaló en una carta a su hija Rose echada el 23 de marzo de 1937, que Mary tenía meningitis espinal, una especie de enfermedad espinal. “No estoy segura de el doctor lo nombró. Más tarde, cuando papá la llevó de De Smet, Dakota del Sur a Chicago, Illinois, a un especialista, supimos que los nervios de sus ojos estaban paralizados y que no había esperanza”.

¿POR QUÉ MARY INGALLS SE QUEDÓ CIEGA?

De acuerdo con la revista científica, la meningoencefalitis es la causa más probable de la enfermedad de Mary y la consiguiente ceguera. Explica no solo su fiebre y dolor de cabeza, sino también el “derrame cerebral” por infección directa o inflamación posinfecciosa del nervio facial que dejó un lado de su cara paralizado.

Un derrame cerebral real parece poco probable, porque, según los informes, ninguna otra área del cuerpo está paralizada. Más importante aún, la meningoencefalitis podría causar neuritis óptica bilateral a través de la inflamación directa del nervio óptico que resultaría en una pérdida de visión lenta y progresiva.