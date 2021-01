A pesar de que han pasado más de 45 años desde que fue estrenada, “La familia Ingalls” sigue vigente en la memoria de la gente, toda vez que fue retransmitida en varias oportunidades que es imposible no haber visto siquiera un capítulo de sus 207 episodios, a lo largo de sus diez temporadas.

Si bien, muchos recuerdan a los personajes que estuvieron en ella, no se imaginan cómo eran las grabaciones. Quizá, uno de los hechos más recordados por algunos actores fue la aparición de Dean Butler interpretando a Almanzo Wilder, quien pese a tener experiencia previa en actuación, se equivocó en su primer día de filmación en “Little House on the Prairie”.

Almanzo James Wilder se convirtió en el esposo de Laura. (Foto: NBC)

¿QUÉ PASÓ?

En sus memorias “Prairie Tale”, la actriz que dio vida a Laura Ingalls, Melissa Gilbert, contó qué ocurrió en aquella oportunidad y cuál fue su reacción y la de Michael Landon, protagonista y productor de la mítica serie.

“[En la serie] se suponía que Almanzo dirigía un equipo de caballos, luego se detenía y hablaba conmigo; y en ese instante, yo me enamoraba de él porque era amor a primera vista. Sin embargo, en la vida real, fuera del ensayo, Dean [Butler] no tenía experiencia llevando un equipo de caballos”, narró.

Pero algo salió mal durante su primera aparición causando el asombro de todos los presentes. “Almanzo condujo a su equipo por la carretera y se encontró con Laura. Llevaba un gran sombrero que pensé que lo hacía parecer un tonto, entonces su sombrero voló y cuando se volvió para agarrarlo, tiró de las riendas y condujo los caballos y la tabla hacia un árbol. Me derrumbé en un espasmo de risas”, escribió.

La sorpresa de Gilbert se basó en que ella no podía creer que un hombre que sabía conducir muchas cosas como un vehículo o una diligencia de seis personas no pudo controlar a los animales, pese a que había entrenado.

“Recuerdo que [Michael Landon] le dio a Dean una mirada que decía: ‘¿Qué diablos le pasa a este chico?’. Nadie debería haber tenido que soportar esa mirada o mi risita no tan discreta”, recordó.

Aunque Laura Ingalls se casó con Almanzo Wilder en la ficción y formaron una familia, en la vida real, a la actriz no le gustó la idea de tener una pareja varios años mayor que ella. (Foto: NBC)

GILBERT RECORDÓ LO QUE SINTIÓ CUANDO CONOCIÓ A BUTLER

La actriz también dio a conocer que su personaje Laura Ingalls jamás se sintió cómoda trabajando con el actor Dean Butler, quien en la ficción fue Almanzo Wilder, su esposo.

Si bien, Melissa Gilbert comenzó a interpretar a Laura Ingalls cuando tenía 9 años, a lo largo de la clásica serie todos la vimos crecer, pasando de su etapa de la infancia a mujer y el momento que llega a casarse con Almanzo Wilder, algo que en la vida real no le gustó.

Según narró la actriz, ni bien vio el nombre de Almanzo en el guion se sintió mal del estómago. “Las náuseas eran todos nervios. Sabía que iba a tener que mostrar afecto, besarme y en algún momento ir a la cama con un chico cuando en la vida real yo tenía quince años que en realidad parecía una de trece. Nunca había salido, besado o me había tomado de la mano con un chico. Cuando finalmente nos conocimos, me golpeó una tormenta perfecta de decepción, miedo, ira y náuseas”.

Y no era para menos, ya que imaginaba que su interés amoroso en la serie estaría más cerca de su edad, pero no fue así. “Lo miré como si se hubiera levantado del laboratorio del Dr. Frankenstein. Tenía veintitantos años. Se afeitó, conducía un automóvil y vivía en su propio apartamento”.

Si bien, las grabaciones fueron incómodas para ella, con el pasar de los años se convirtieron en grandes amigos.