La familia Ingalls fue una de las series de televisión más vista de los años 70 y 80. Durante nueve temporadas, los fanáticos siguieron a la familia mientras luchaban por sobrevivir en Walnut Grove, Minnesota, del siglo XIX.

Basada en los libros de Laura Ingalls Wilder , la serie cuenta la historia de Charles y Caroline Ingalls, y sus hijas Mary, Laura y Carrie. En lo que respecta al elenco, realmente existía un concepto de familia, ya que resulta que algunos actores del elenco si eran familiares directos.

Estamos hablando de Melissa Gilbert y Jonathan eran hermanos en la vida real y grandes amigos en la ficción, sin embargo, la relación entre ellos no era tan bueno y prueba de ello es que años después se separaron.

MELISSA GILBERT Y JONATHAN ERAN HERMANOS

Cuando Melissa Gilbert tenía 10 años consiguió el papel de Laura en Little House on the Prairie . Al mismo tiempo, su hermano Jonathan de 7 años fue elegido como Willie Oleson. Tanto Melissa como Jonathan eran hijos adoptivos del actor Paul Gilbert y su esposa, bailarina y actriz Barbara Crane.

En su autobiografía de 2010, Prairie Tale , Melissa reveló que la vida hogareña de ella y de Jonathan no era buena. Sus padres adoptivos se divorciaron en 1976, solo dos años después de que Melissa y Jonathan iniciaran Little House on the Prairie.

A pesar que compartieron roles en “La familia Ingalls”, la relación no era muy cercana, ya que cuando terminaron de grabar Little House on the Prairie, el actor cortó los lazos con su familia adoptiva. Actualmente no tienen una relación y por su parte, Melissa señaló que Jonathan vive en la ciudad de Nueva York y trabaja como corredor de bolsa.