“Camino al cielo” se centra en el personaje de Jonathan Smith, interpretado por Michael Landon, un hombre que tras haber muerto regresa a la tierra como un ángel en prueba que debe hacer obras de bien para ganarse un lugar al lado de Dios, a quien llama ‘El jefe’ quien le da a Jonathan la tarea de hacer buenas obras en la tierra para que pueda ganarse un lugar en el cielo.

Ya en la tierra conoce a Mark Gordon ,Un ex oficial de policía, que está buscando hacer algo con su vida y que al conocer los propósitos de Smith, decide acompañarlo, haciendo que él también encuentre sentido a su existencia. El programa se emitió durante cinco temporadas, desde 1984 hasta su cancelación en 1989.

A partir de este punto en “Highway to Heaven”, ambos viajan por carretera entre pueblos y ciudades asumiendo trabajos e identidades que los coloquen cerca de la gente que la providencia ha señalado como personas a las que es necesario ayudar, usando las habilidades celestiales de Jonathan y la experiencia de vida de Mark para aconsejarlos e inspirarlos a mostrar lo mejor de sí y superar las adversidades.

Michael Landon protagonizó “Highway to Heaven” durante cinco años. La serie se volvió tan popular como su exitoso programa “Little House on the Prairie” en el que Landon interpretó a Charles Ingalls, “La familia Ingalls” permaneció en el programa desde 1974 hasta 1983. Esta es la verdadera razón por la que Landon decidió convertir su personaje en un ángel.

¿POR QUÉ MICHAEL LANDON DECIDIÓ SER UN ÁNGEL EN “CAMINO AL CIELO”?

"Highway to Heaven" se emitió durante cinco temporadas, con un total de 111 episodios. (Foto: NBC)

Landon dijo que eligió hacer de su personaje un ángel porque sentía que la audiencia no creería que un humano fuera capaz de hacer tantas cosas buenas por los demás. Quería que la trama fuera creíble. “Creo que la gente tiene una opinión tan baja de los seres humanos que dirían: ‘No le creo a este tipo’”, expresó.

“Quiero decir que este tipo no va a andar haciendo este tipo de cosas”. Landon dijo que también quería que el personaje fuera un ángel porque le daba libertad con las historias. Podía hacer que el personaje fuera lo que quisiera que fuera. “Podría ser médico, podría ser abogado, podría ser esto, podría ser aquello, ¡porque era un ángel!” él dijo.

Victor French, el coprotagonista de Landon de "Little House on the Prairie", interpretó a un policía retirado que ayudó a Smith con sus tareas. (Foto: NBC)

Aunque “Camino al Cielo” fue un éxito entre los espectadores, los ejecutivos de televisión no estaban tan entusiasmados con la serie. Según él, tenían algunas reservas sobre la transmisión de un programa con matices religiosos. Landon trabajó duro para vender el drama a los ejecutivos de NBC. En el libro Conversaciones con Michael Landon, dijo que le dieron una lista de ideas para programas.

La mayoría de los temas se centraron en programas de detectives. Le dijo al autor Tom Ito que los ejecutivos pensaban que el concepto de “Highway to Heaven” no resonaría en la audiencia televisiva. No les gustó la idea de que él fuera un ángel. “¡Toda la idea los horrorizó!” dijo Landon. “Dijeron: ‘Bueno, ya sabes que esas cosas no funcionan bien’”.