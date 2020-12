Más de 30 años después de su adaptación más famosa, “Little House on the Prairie” (”La familia Ingalls”, “La casa de la pradera”, “Los pioneros” o “La pequeña casa en la pradera”) podría volver a la televisión.

Paramount TV Studios (”13 Reasons Why”) y Anonymous Content (”Defending Jacob”) están desarrollando una nueva versión de la serie basada en las novelas escritas entre 1932 y 1943 por Laura Ingalls Wilder, informó The Hollywood Reporter.

En noviembre pasado, Trip Friendly, el hijo de Ed Friendly, el primer productor que obtuvo los derechos para llevar la historia de la familia Ingalls a la televisión, había adelantado a EW que existía el interés de revivir el mundo de “Little House” a partir del recuerdo de la adaptación que protagonizaron Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle y Melissa Sue Anderson y que entre 1974 y 1983 generó nueve temporadas de más de 200 episodios y cuatro especiales.

MÁS INFORMACIÓN: La trágica historia detrás de la verdadera familia Ingalls

LA FAMILIA INGALLS

La serie, emitida originalmente por NBC en Estados Unidos, fue una adaptación libre de los textos de Laura Ingalls Wilder, quien escribió cada relato a partir de las experiencias de su niñez a finales del siglo XIX en Wisconsin, Kansas y Minnesota. En 2005, ABC estrenó una miniserie que fue mucho más fiel a la historia original, aunque solo adaptó los dos primeros libros de la escritora estadounidense, “Little House in the Big Woods” y “Little House on the Prairie”.

En total, los libros originales de “Little House on the Prairie” son nueve, incluida la novela póstuma “The First Four Years” (1971), aunque Rose Wilder Lane, la hija de la novelista, escribió algunos otros más.

El reboot de la serie será producido por Friendly, Joy Gorman y Dana Fox y ya tiene algunos compradores interesados, aunque aún no tiene ningún escritor acreditado.

