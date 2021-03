A pesar de que han pasado más de cuatro décadas desde que se estrenó “La familia Ingalls” (“Little House on the Prairie” en su idioma original), quienes vieron la trama que seguía a Charles Ingalls, su esposa Caroline y sus tres hijas: Mary, Laura y Carrie, quedaron tan cautivados con la historia, que hasta ahora tienen muchas preguntas en base a ella.

Y aunque a lo largo de los capítulos vemos que el día a día de todos no fue nada fácil, lo que el público quiere saber exactamente es dónde tuvo lugar y en qué época se ubicó esta serie de antaño, sobre todo tomando en cuenta que es la adaptación de las novelas de Laura Ingalls Wilder, quien narra cómo es la vida en la frontera occidental y septentrional norteamericana del siglo XIX.

Entre los actores Melissa Gilbert y Michael Landon había una conexión especial, sobre todo porque ella veía en él una figura paterna. (Foto: NBC)

¿DÓNDE Y EN QUÉ ÉPOCA TIENE LUGAR “LA FAMILIA INGALLS”?

Tanto la novela como la serie televisiva tienen lugar predominantemente en la pequeña ciudad de Walnut Grove, espació donde se desarrolló gran parte de la trama.

Según el sitio web Little House on the Prairie, mientras que la familia Ingalls de la vida real se muda a la Reserva Disminuida de Osage en Kansas en 1869, en la serie se presenta a los personajes instalados en Walnut Grove, en Minnesota, lugar donde la familia Ingalls de la vida real se traslada alrededor de 1874.

En la ficción se muestra cómo los integrantes de la familia construyen su propia casa y pasan diversas dificultades. “Entonces, ‘Little House on the Prairie’ proporcionó a la gente el recordatorio de lo que pasamos cuando comenzamos este país y lo difícil que fue eso”, señaló Melissa Gilbert, quien dio vida a Laura Ingalls, durante una entrevista con CBS News.

Con el paso de los episodios y temporadas, diferentes personajes abandonaron el pueblo para instalarse en otros lugares. Así, Mary, tras perder la vista, se muda a una escuela para invidentes, donde conoce a su esposo; y Charles deja la ciudad con Caroline cuando empieza a trabajar en la gran ciudad. Quien sí se quedó en Walnut Grove fue Laura Ingalls con su esposo.

Pero un día, todos regresaron a la locación principal de la serie televisiva. Sucedió en la película para televisión de dos horas de duración “Little House: The Last Farewell” cuando se da por concluida la historia después de nueve años de haber estado al aire.

La serie está basada en la saga de libros homónima de Laura Ingalls Wilder. (Foto: NBC)

QUÉ SUCEDIÓ CON LA LOCACIÓN EL ÚLTIMO CAPÍTULO

La trama muestra a Charles y Caroline viajar en tren desde la gran ciudad a Walnut Grove para visitar a Laura. Mientras están en el lugar, la gente del pueblo se entera de que un magnate de ferrocarriles afirma tener derecho sobre esa ciudad, pues asegura que fue construida sobre sus terrenos, publicó Cheat Sheet.

Ante el anuncio de desalojo contra quienes no vayan a trabajar con el nuevo dueño, todos acuerdan entregarle las áreas que ocupan, pero no se la van a dar fácil. Laura decide romper las ventanas de su casa para que el propietario no las pueda tener. Lo mismo hace el resto de los pobladores que deciden darle sólo la tierra que ocupan. Es así que Wilder Almanzo vuela la ciudad con dinamita, un edificio a la vez.

El último día de grabaciones de la famosa serie, todo el elenco caminó hacia el set y al ver todo derruido dejó en shock a los actores y gente de producción. “No tenía idea de qué esperar cuando doblamos la esquina, pero no esperaba lo que vi. No había nada allí. Todos los negocios se habían ido”, contó Melissa Gilbert.

Según narró la actriz que dio vida a Laura Intgalls, todos quedaron tan conmocionados que no podían creer lo que miraban y sintieron un gran vacío porque el lugar donde habían crecido ya no estaba.

“Me detuve y miré conmocionada el área donde se había levantado la ciudad. Era pequeño. Solo montones de escombros. Había algo profundo que nos dejó a todos mudos. Ver esta ciudad, aunque hecha para la televisión, reducida a polvo nos hizo sentir como si todos hubiéramos perdido a un pariente favorito. Éramos como una familia reunida en un funeral. Todos estaban en estado de shock”, mencionó.