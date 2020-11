Consuelo Duval , recordada por su papel de Federica Dávalos en “La Familia P. Luche”, reveló el motivo por el cual decidió divorciarse de su ex pareja, Ariel, con quien tiene dos hijos: Paly y Michel. La actriz mexicana contó por primera vez cómo conoció al padre de sus hijos, detalles íntimos de su relación y lo que desencadenó la separación.

La conductora de “Netas divinas” afirmó que se separó de Ariel debido a que este consumía drogas y se comportaba de una forma violenta. La comediante recordó pasajes de su vida, como el día de su boda, el nacimiento de sus hijos y los episodios que la hicieron tomar la decisión de divorciarse.

Consuelo Duval es una actriz y comediante mexicana. Actualmente conduce le programa “Netas divinas” (Foto: Consuelo Duval/ Instagram)

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, Consuelo Duval contó que conoció a Ariel en una de las presentaciones del Centro de Estudios Artísticos de Televisa (CEA), donde ella estudiaba. Alexis Ayala fue la persona que los presentó. Desde ahí surgió una conexión especial, se enamoraron rápidamente y quedó embarazada antes de que terminara sus estudios en la academia artística.

“Me lo presenta Alexis Ayala que fue a ver una obra de teatro, mi examen final y entonces este padre de mis hijos biológicos le dice ‘con ella me voy a casar’. Me presenta con él, digo es el cuero más cuero del mundo y termino el CEA embarazada”, dijo en la entrevista.

Duval contó que los primeros en saber que estaba embarazada fueron sus hermanos. Ella temía por la reacción de su padre ya que no iba a aceptar que su hija se embarazara fuera del matrimonio, por lo que Consuelo le dijo a Ariel que tenían que casarse.

“Le dije: ‘Nos tenemos que casar porque si no voy a matar a mi papá’ y fíjate en honor a él me casé dos, tres veces por no matarlo (...) Me casé sin que mi papá supiera según yo, sólo por el civil, yo por la iglesia no me iba a casar jamás”, confesó la actriz a la periodista Mara Patricia.

Consuelo Duval reveló que sufrió violencia física cuando estuvo casada con Ariel, el padre de sus hijos (Foto: Consuelo Duval/ Instagram)

A los nueve meses del nacimiento de su primer hijo, Consuelo Duval quedó embarazada nuevamente, lo cual fue complicado porque ya estaba trabajando en Televisa y no sabía las reacciones que generaría.

Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su esposo actuaba de una forma extraña y comenzaba a tener reacciones violentas. En una ocasión se percató que Ariel le pegaba a sus hijos, pues estaba bañando a Michel y descubrió una marca de un golpe, por lo que le reclamó y tuvo una reacción extraña.

“Notaba cosas raras en él. Trabajaba de noche y, entonces, llegaba y había que no hacerle ruido. Un día, me acuerdo, que le pegó a Michel y entonces a la hora de bañarlo vio su mano en la pompa de Michel, que tenía como dos años y medio (...) Le dije: ‘Eso no se le hace a un hijo’ y, de repente, veo que se estaba pegando en la mano con la puerta, se estaba como flagelando”, agregó.

Tiempo después, Consuelo confirmó lo que estaba sospechando: Ariel andaba consumiendo drogas. En una ocasión, cuando salieron a pasear, su esposo ingresó al baño y cuando salió tenía las pupilas dilatadas casi al triple de su tamaño original, por lo que se convenció que estaba drogándose. Su comportamiento era cada vez más violento y agresivo, a tal grado de que en alguna ocasión le levantó la mano:

“Un día nos vamos a pasear y se mete al baño, cuando sale veo que lo negrito de sus ojos está al triple de grandote que antes de entrar. Estaba tan clavada con ser mamá, en el papel de esposa abnegada y ejemplar que no me daba cuenta que se metía drogas. Era más grande su violencia cada día (...) Un día me levantó la mano y le dije: ‘Ni se te ocurra porque le digo a mis hermano y no te la vas a acabar’”, recordó la actriz.

