“La fan” es una producción de 2017 que marcó el regreso a las telenovelas de Angélica Vale. Si bien, esta serie fársica (comicidad exagerada) captó en un inicio la atención de la audiencia, con el transcurrir de los episodios, el rating comenzó a caer, motivo por el cual Telemundo tuvo que cancelarla a los tres meses de haber sido estrenada, pese a que contaba con más de cien capítulos.

Debido a su abrupta salida, más de cincuenta episodios nunca vieron la luz, entre ellos algunos donde salió actuando Adamari López, quien fue invitada especial para este proyecto estadounidense.

A continuación, te detallamos cuál fue la participación de la conductora puertorriqueña, quien se integró a la producción en la recta final de la historia. Ella dio vida a una de las antagonistas.

Adamari López interpretando a Carmen, quien se interpone entre Vale y Lucas. Aquí el día del compromiso de Valentina. (Foto: Telemundo)

LA PARTICIPACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ EN “LA FAN” QUE JAMÁS VIO LA LUZ

En “La fan”, Adamari López interpretó a Carmen Córdoba, una mujer sin escrúpulos que aparece de un momento a otro en la trama para formar parte del triángulo amoroso de la novela.

Una de sus apariciones se da en la pedida de mano de Valentina y Gabriel. En dicho evento, el más dolido era Lucas Duarte, quien al no soportar la idea de que su amada ‘Vale’ fuera a comprometerse bebió sin control, por lo que al ver a Carmen le pide que se case con él, algo que acepta muy gustosa ante la mirada atónita de todos y más de sus seguidoras que están tras su amor.

Aunque el personaje de la puertorriqueña es en ese momento la dueña de un medio televisivo, lo cierto es que antes fue la presidenta del primer club de fans “Las Luquitas”; es decir, vivió eternamente enamorada de su galán, que ahora se convertirá en su esposo.

La cara de Carmen cuando le dice a Lucas que no quiere hacerle una prueba a su hijo para determinar si él es su padre. (Foto: Telemundo)

Cuando pasa todo y Lucas se da cuenta de lo que había cometido, le dice a Carmen que no quiere casarse con ella, pero esta lo amenaza diciéndole que si no lo hace despedirá a todos de su canal. Por lo que él no tiene más alternativa que seguir lo planificado por la malvada mujer. Estas son algunas de las escenas en las que Adamari López participó.

Aunque varios episodios no salieron al aire en Estados Unidos por Telemundo, estos llegaron a trasmitirse en otros países. Incluso en Youtube están las escenas de su participación en “La fan”.