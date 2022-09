“La flor del mal” (“Flower of Evil” en inglés) es una serie de televisión surcoreana dirigida por Kim Cheol-kyu y escrita por Yoo Jung-hee. El drama de suspenso se emitió en tvN todos los miércoles y jueves del 29 de julio al 23 de septiembre de 2020, y llegará a Netflix el 24 de septiembre de 2022.

La ficción protagonizada por Lee Joon-gi, Moon Chae-won, Jang Hee-jin y Seo Hyun-woo sigue a Baek Hee-sung, un hombre que oculta su identidad y su pasado a su esposa Cha Ji-won, una detective. Ellos forman una pareja amorosa con una hermosa hija que adora a sus padres.

Sin embargo, la familia perfecta se ve afectada cuando Cha Ji-won y sus colegas empiezan a investigar una serie de asesinatos sin resolver y descubre que Hee-sung parece ocultar algo oscuro.

Park Hyun-joon, Jeong Taek-hyun, Lim Na-young y Jung Seo-yeon también son parte del elenco de “La flor del mal”, pero ¿quién es quién en la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA FLOR DEL MAL”

1. Lee Joon-gi como Baek Hee-sung / Do Hyun-soo

Lee Joon-gi, actor, modelo y cantante surcoreano conocido por series como “She Was Pretty”, “Two Weeks”, “Arang and the Magistrate” y “My Girl”, interpreta a Baek Hee-sung, un hombre que intenta ocultar su pasado de su familia perfecta.

El encargado de dar vida a Do Hyun-soo en su infancia es Cha Sung-je, mientras que Park Hyun-joon encarna a la versión joven del protagonista de “La flor del mal”.

Lee Joon-gi como Baek Hee-sung / Do Hyun-soo junto a su hija en la serie coreana "La flor del mal" (Foto: Netflix)

2. Moon Chae-won como Cha Ji-won

Moon Chae-Won, reconocida por el papel de kisaeng en el drama “Painter of the Wind” (2008) y por formar parte de numerosos proyectos como “Sorpresas del destino! (2009) y “War of the Arrows” (2020), da vida a Cha Ji-won, una detective que comienza a sospechar de su esposo y decide buscar la verdad.

Moon Chae-won como Cha Ji-won en la serie coreana "La flor del mal" (Foto: Netflix)

3. Son Jong-hak como Baek Man-woo

Son Jong-hak asume el rol de Baek Man-woo, el padre de Hee-sung. Se trata del director de un hospital universitario que es muy amable y honorable, pero esconde un secreto desde un incidente hace 15 años.

Son Jong-hak como Baek Man-woo en la serie coreana "La flor del mal" (Foto: Netflix)

4. Nam Ki-ae como Gong Min-ja

Gong Min-ja, la madre de Baek Hee-sung, es interpretada por Nam Ki-ae. Min-ja es una farmacéutica que siempre está al lado de su hijo y continuamente le dice que su vida no es suya.

Nam Ki-ae como Gong Min-ja en la serie coreana "La flor del mal" (Foto: Netflix)

5. Jang Hee-jin como Do Hae-soo

Jang Hee-jin, actriz surcoreana que participó en series como “Mirror of the Witch”, “On the Way to the Airport” y “Introverted Boss”, da vida a Do Hae-soo, la hermana mayor del protagonista de “La flor del mal”. En tanto, Lim Na-young interpreta a la versión más joven de Do Hae-soo.

Jang Hee-jin como Do Hae-soo en la serie coreana "La flor del mal" (Foto: Netflix)

6. Seo Hyun-woo como Kim Moo-jin

Seo Hyun-woo, que ha aparecido en películas como “Veteran” (2015), “A Taxi Driver” (2017) y “SF8″ (2020), es el responsable de dar vida a Kim Moo-jin, un periodista. Jeong Taek-hyun interpreta a la versión más joven de este personaje.