Aunque los Tigres del Norte se haya convertido en una de las bandas regionales más importantes de México, sus integrantes no han sido ajenos a las polémicas, las cuales provocaron que por momentos estuvieran en boca de todos.

Esto es algo que sucedió en 2009, cuando toda la agrupación se vio envuelta en temas políticos por una canción que habían sacado, inspirada en el escritor George Orwell.

En específico nos referimos a la canción de nombre “La granja”, la cual terminó censurada debido a su letra y a lo que quería decir de manera indirecta.

La banda es una de las principales del género regional mexicano desde su fundación en los años 70. (Foto: Los Tigres del Norte / Instagram)

“LA GRANJA”, CANCIÓN DE LA POLÉMICA

Si bien el tema en cuestión fue censurado, el videoclip entero continúa en la plataforma de YouTube y si lo vemos enteros podremos reconocer algunas indirectas y críticas a las autoridades políticas por toda la inestabilidad que se vivía en el país a causa del narcotráfico.

¿POR QUÉ FUE CENSURADA “LA GRANJA”?

El tema de la canción, aunque no parezca en un principio, se centra en una dura crítica al narcotráfico en México, el cual ha causado mucho daño en el país, así que también se incluyen comentarios indirectos hacia las autoridades locales encargadas de, supuestamente, combatir en su contra.

Lo primero que se debe hacer es entender las referencias que se hacen en la canción para, posteriormente, entender la letra. Por ejemplo, “la perra” es el narcotráfico, el abuelo es el PRI (Partido Revolucionario Institucional), mientras que el zorro es el PAN (Partido Acción Nacional) con Vicente Fox a la cabeza.

También hace una referencia entera en forma de crítica a todos los políticos, quienes en la canción son representados por puerquitos que se están enriqueciendo mientras los obreros son quienes más sufren la violencia y muertes en las calles.

“Si la perra está amarrada, aunque ladre todo el día, no la deben soltar... Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse los que no la conocían”, se puede oír en la letra de la canción, entendiéndose que el EL PRI estaba al mando cuando nació el narcotráfico en México.

“Por el zorro lo supimos, que llegó a romper los platos y la cuerda de la perra. La mordió por un buen rato y yo creo que se soltó para armar un gran relajo”, dice en otra parte, dando a entender que en PAN liberó a narcotraficantes.

Si escuchamos la canción entera y vemos el videoclip podremos darnos cuenta que también se menciona indirectamente a los sospechosos accidentes aéreos y a la migración de mexicanos a Estados Unidos, por poner un ejemplo.