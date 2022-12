CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Protagonizada por Louis Koo, Sean Lau y Carina Lau, “La guerra del futuro” (“Warriors of Future” en inglés) es una película de acción y ciencia ficción de Netflix dirigida por el artista de efectos visuales Ng Yuen-fai en su debut como director. La cinta de Hong Kong se ambienta en una mundo post-apocalíptico que tras la caída de un meteorito que alberga una planta nombrada Pandora, capaz de limpiar el aire impuro de la Tierra, pero al mismo tiempo destruirla debido a su crecimiento desproporcionado cada vez que llueve.

Debido a que se pronostican dos fuertes precipitaciones, el cuartel general decide actuar antes de que la planta destruya B16. El plan es liberar el virus P7N9 dentro del pistilo de Pandora para evitar su crecimiento, pero que continúe purificando el aire. Si la misión falla, enviarán bombarderos orca para destruir la planta antes de la segunda tormenta, sin embargo, esto implica la muerte de 160 mil personas.

A pesar del riesgo para su equipo, el mayor general Tyler acepta liderar la operación. La primera parte sale bien, no obstante, antes de que puedan ubicar el pistol, Pandora comienza a defenderse y derriba a dos orcas. El resto continúa con el escaneo de la planta alienígena, pero antes de enviar los datos a la central son atacados.

El mayor general Tyler acepta liderar la operación en la película de Hong King "La guerra del futuro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA GUERRA DEL FUTURO”?

Yau Tai-long, el creador del Proyecto Domonet en “La guerra del futuro”, no quiere que Pandora limpie el aire de las toxinas porque eso significaría el fin del programa al que tanto tiempo y esfuerzo le dedicó, así que manipula uno de los robots y logra eliminar otra de las naves del equipo del mayor general Tyler.

Mientras Johnson Cheng, comandante del B16, se prepara para ir a rescatar a su equipo y evitar que se ponga en marcha el plan B, Tyler y Connor Kwong, los únicos sobrevivientes se refugian en un hospital y se enfrentan a lo que parecen insectos alienígenas gigantes.

Cheng recluta al sub-teniente Taron Yau, quien fue dado de baja por Tyler por abandonar una importante misión, y tras reunirse con los sobrevivientes, se prepara para continuar con la misión. En el proceso, encuentran a un niña, recuperan la sustancia P7N9 y descubren que Yau Tai-long saboteó la operación.

Cuando lo confrontan, Yau Tai-long corta su comunicación con la central y envía a sus robots, Timora y Enigma, a deshacerse de los sobrevivientes. En tanto, la coronel Tam Bing ordena iniciar con el plan B si no recuperan el contacto en un plazo de media hora.

Johnson Cheng se sacrificó por el bien de la misión en la película "La guerra del futuro" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA GUERRA DEL FUTURO”?

¿Tayler y su equipo consiguen detener a Pandora?

Tayler, Taron Yau, Connor y Johnson Cheng se enfrentan a los robots para recuperar la sustancia, pero no resulta una tarea sencilla, por lo que el comandante del B16 debe sacrificarse por el bien de la misión. Cuando Connor resulta herido, los dos primeros utilizan todas sus armas y equipos para destruir a Timora y Enigma.

Mientras tanto, en la central la coronel Tam se da cuenta de que algo no anda bien y con ayuda de la novia de Conor descubre que Yau Tai-long está detrás del sabotaje. Pero no puede hacer nada para detenerlo porque el plan B ya está en marcha y no tiene la certeza de que los sobrevivientes puedan lograrlo.

Uno de los robots destruye el autobús donde se refugiaban Connor y la niña, lo que enfurece a Tyler, quien recupera energía y destruye a las máquinas. Al final de “La guerra del futuro”, se revela que Johnson Cheng sobrevivió, rescató a los que estaban en el bus y detuvo el crecimiento de Pandora.

La escena post-créditos de “La guerra del futuro”

Después de que se escucha que la central ha reportado más problemas, en la escena post-créditos de “La guerra del futuro”, Tayler y Johnson Cheng se preparan para una nueva misión. Esta vez en la luna. ¿Significa que habrá una segunda parte de la película de Netflix?