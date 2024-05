Durante muchos años, las guitarras usadas por genios de la música se han convertido en el tesoro preciado por coleccionistas y seguidores. Hace unas semanas, una Framus de 12 cuerdas que estuvo en manos de John Lennon y George Harrison durante las grabaciones del álbum Help! fue encontrada en el desván de una casa en Inglaterra y, tras comprobarse su autenticidad, se anunció una subasta en Estados Unidos. El precio de la guitarra oscilaba 600.000 y USD 800.000 dólares, pero superó largamente las expectativas.

Entre enero y junio de 1965, The Beatles grabaron Help!, el quinto álbum de estudio y uno de los instrumentos musicales utilizados por dos integrantes de la banda fue una Framus acústica de 12 cuerdas Hootenanny.

John Lennon y George Harrison usaron la guitarra durante la grabación de “You’ve Got To Hide Your Love Away” en la película Help! Según CBS News, la guitarra también se tocó en canciones como “It’s Only Love”, “I’ve Just Seen a Face” y “Girl” y, desde luego, Help!.

La guitarra más cara en la historia de The Beatles

De acuerdo con Julien’s Auctions, una casa de subastas privada con sede en Beverly Hills, California, Lennon adquirió la guitarra en 1964 y, tras las grabaciones de Help!, se la regaló a Gordon Waller, uno de los integrantes del dúo británico de música pop Peter & Gordon.

Finalmente, la guitarra fue entregada por Waller a un road manager del dúo y este mantuvo el instrumento en el ático de su casa durante cinco décadas.

Los propietarios actuales de la guitarra decidieron subastar la pieza y se contactaron con la casa de subastas Julien’s Auctions. El músico e historiador de The Beatles Andy Babiuk confirmó su autenticidad, gracias a sus marcas características.

“Con la Hootenanny, la verdadera prueba está en el sonido. Cuando se rasguea, inmediatamente se identifica como ‘esa” guitarra’. Si conoces los acordes, las melodías de los Beatles salen sin esfuerzo por la boca. Como una cápsula del tiempo sonora de 1965, el Framus es un vínculo directo con esos discos”, indicó la casa de subastas en su sitio web.

La subasta de la guitarra de Lennon se realizó en línea y en el Hard Rock Café de Nueva York durante los días 29 y 30 de mayo de este año. Si bien se esperó venderla por entre 600 mil y 800 mil dólares, un comprador desembolsó por ella la suma de 2.857.500 millones de dólares.

De esta manera, la añeja Framus se convierte en la guitarra más cara vendida de The Beatles, desplazando a la Gibson J160E, también de Lennon, subastada en 2015 por USD 2.4 millones de dólares.