“La hija del embajador” (“Sefirin Kızı” en su idioma original) se convirtió en una de las producciones favoritas del público anglosajón y latino. La telenovela turca se trasmite por la cadena Univisión y durante sus dos primeras temporadas ha tenido un gran éxito de sintonía.

La segunda temporada de “La hija del embajador” llegó a su fin con un capítulo cargado de drama y suspenso. En el episodio final vemos que Nare decide alejarse de Sancar y Melek para poder sanar sus heridas. La protagonista deja una desgarradora carta de despedida, mientras que su amado y su hija quedan con el corazón destrozado por su ausencia.

La telenovela turca protagonizada por Neslihan Atagül y Engin Akyürek llegó al final de su segunda temporada con una gran pregunta sobre el paradero de Nare, y con Sancar con el corazón roto por su decisión. Desafortunadamente para los fieles seguidores de “La hija del embajador”, el destino de Nare comenzó a escribirse en otra página.

Neslihan Atagül interpretó a Nare en “La hija del embajador” (Foto: Inter Medya)

“LA HIJA DEL EMBAJADOR”: POR QUÉ NARE ABANDONÓ A SANCAR Y MELEK

La segunda temporada de “La hija del embajador” llegó a su final mostrándonos a Nare alejándose de Sancar y Melek. La protagonista de la telenovela turca decide irse lejos y dejar atrás a su amado y a su hija, quienes tienen el corazón roto por su ausencia.

Tras el matrimonio entre Nare y Gediz, Sancar empezó una búsqueda desesperada por la misteriosa desaparición de su amada. Presuroso contactó a las autoridades del aeropuerto para que lo ayudaran a ubicarla y logró obtener pistas sobre sus últimos movimientos.

Los agentes policiacos le informaron que tomó un avión hacia Estambul (Turquía), y que no había señales de secuestro, pues ella viajaba sola. Sancar pudo comprobar con sus propios ojos la situación a través de un video que mostraba a Nare caminando.

En el final de la segunda temporada de “La hija del embajador” vemos que Nare decide alejarse de Sancar y Melek (Foto: Inter Medya)

Resignado a la partida de “La Hija del Embajador”, Sancar localizó el auto en el que su amada llegó al aeropuerto. Dentro encontró algunas cartas destinadas a Melek, Gediz y a él. Luego regresó a casa, no sin antes llamar a su examigo para decirle que tenía algo que entregarle.

Gediz vio con alegría que el carro de Nare poco a poco se acercaba. Sin embargo, su sonrisa se borró al ver que Sancar salía del vehículo. En ese momento, Sancar le entregó a Gediz el sobre que Nare le dejó antes de su partida.

Al abrirlo solo encontró unas breves líneas: “Nos vemos, Gediz”, y una hoja del trámite de divorcio que Nare inició instantes después de haberse casado. Gediz quedó en shock y no pudo pronunciar ninguna palabra.

Por su parte, la pequeña Melek se encontraba deshecha y ni siquiera abrió la carta de su madre. Una vez que Sancar se la entregó la rompió y se lanzó a los brazos de su padre para llorar desconsoladamente pues sabía que su madre no regresará.

Pero, ¿por qué Nare abandonó a Sancar y Melek? “La Hija del Embajador” decidió alejarse de su amado y su hija porque quería sanar sus heridas del pasado. A través de una desgarradora carta, la joven explica las razones de su decisión:

“No puedo amar a nadie incluyéndome a mí, ni siquiera pude amar a mi hija como debía. Quise ser una buena madre, quise ser mejor que mi familia, pero si no me voy ahora cometeré la peor traición a mi hija. Melek estará mejor sin mí, así como yo estuve mejor sin mi madre”, dice una parte del escrito.

“Aquí terminará mi historia, no habrá leyenda ni cuento de hadas. No hay secretos ni dolor”, siguió explicando sus razones para irse. La carta terminó con estas últimas palabras de despedida: “Estoy en paz. Moléstate conmigo, pero no con la vida, Sancar. Hasta nunca”.

Luego de leer la carta, Sancar le prendió fuego al igual que a la cabaña protagonista de su historia de amor. De regreso a casa, Sancar le prometió a su hija Melek que a partir de ahora todo lo que pasara sería la mejor parte de sus vidas.

Los guionistas de “La hija del embajador” decidieron cerrar la historia de este personaje de esta manera, un final que dejó sorprendidos a los fans de la telenovela turca. La salida de Neslihan Atagül, la actriz que interpreta a Nare, se debe a problemas de salud.