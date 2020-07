Cuando se habla del éxito de una película, es imposible separar una cinta de su recaudación en la taquilla internacional. Por ello, cuando se toca este tema, es indiscutible que el peor representante del cine durante toda su historia es “Zyzzyx Road”, una cinta que solamente recaudó un total de 30 dolares durante su estreno en Estados Unidos, con una historia muy complicada que lo justifica.

De hecho, tampoco es una película muy antigua, ya que se estrenó un 25 de febrero del 2006. La película fue dirigida, escrita y producida por John Penney, contando incluso con la participación de Katherine Heigl, reconocida actriz por su papel en “Grey’s Anatomy” que en ese entonces estaba realizando la primera temporada de la serie.

En términos de historia, la misma sigue a Grant, un contador, que va a Las Vegas en un viaje de negocios y se encuentra con una mujer seductora, Marissa, y su celoso ex novio Joey. Grant y Marissa incapacitan a Joey, creyendo que lo han matado, y deciden enterrarlo a lo largo de la carretera Zzyzx Road. Después de cavar una tumba, regresan y encuentran que Joey a desaparecido y entonces Grant persigue a Joey a través del desierto.

Cuando lo encuentra escondido en una mina abandonada, le cuenta a Joey un secreto sobre Marissa. Esta premisa no parece tan mala como otras películas basadas en un tornado de tiburones o las terribles adaptaciones de historias de videojuegos o series animadas. ¿Qué pasó entonces con “ZZyzx Road” y por qué solamente consiguió $30 en su taquilla?

LA HISTORIA DE “ZZYXZX ROAD” Y CÓMO SE CONVIRTIÓ EN LA PELÍCULA CON LA PEOR TAQUILLA DE TODOS LOS TIEMPOS

En abril de 2004, John Penney fue un exitoso guionista de cine de género con películas de culto como “Return of the Living Dead III” y la película de William “Hurt Contaminated Man” en su haber, cuando se reunió con un tipo llamado Leo Grillo. Nacido en Massachusetts, Grillo comenzó a actuar desde muy temprana edad, anotando pequeños papeles en un episodio de “Banacek” y una película de televisión de 1978 de Alan Arkin llamada “The Defection of Simas Kudirka”.

Nunca se hizo un nombre en Hollywood, pero encontró fama en otro ámbito: los derechos de los animales. A finales de los años 70, Grillo comenzó a cuidar a 35 perros que encontró abandonados en el bosque. Hoy, su compañía, DELTA Rescue, ocupa un complejo de 104 acres en las colinas desérticas de Acton, California. Alberga 1,000 perros y 500 gatos y es una de las operaciones de rescate de animales más grandes del mundo.

Sin embargo, él nunca olvidó la emoción que sentía cuando actuaba. Entonces, comenzó a buscar un colaborador, y Penney apareció. Durante su reunión, Grillo le preguntó a Penney en qué estaba trabajando. “Me contó sobre este tratamiento que tuvo en una película llamada Zyzzyx Road”, recuerda Grillo en una entrevista con Entertainemt Weekly.

“Dije, Whoa, es un thriller, podemos venderlo en el extranjero y recuperar nuestro dinero”, dice Grillo. “Entonces tendremos un historial y podremos hacer otras películas”. La cinta entonces reunió a inversores privados que inicialmente dieron 750 mil dólares, pero al final los costos de producción se excedieron y crear la película terminó costando 1.2 millones de dólares.

Entonces, juntó a Katherine Heigl y Tom Sizemore para que se uniera con Grillo en una ajustada agenda de grabación. De pronto, uno de los asistentes de producción se le acerca a Penney y le da una terrible noticia: Sizemore había sido arrestado. En ese tiempo él era más famoso por sus problemas con la ley que por sus películas, pero los productores usaron eso a su favor.

Su lógica era que Hollywood era un negocio que olvidaba rápidamente los problemas de sus miembros, así que no se preocuparon en su momento que esto pasara. A pesar de todo y el peligro de que sea condenado por un juez, Sizemore llegó para la grabación comentando que no era culpable, así que pudieron continuar la grabación como fue programada.

Con la película terminada y editada, llegó el gran momento de distribuirla, pero ninguna compañía la quería bajo su nombre. Si posibilidad de tener una alfombra roja, sin presupuesto para marketing ni para anunciarla en otros lados, el 24 de febrero del 2006 se estrenó la película en el Teatro Highland Park Village de Dallas, pero no fue como lo esperado.

En realidad, lo que Grillo había hecho era alquilar el teatro para tener una proyección cada día hasta el 2 de marzo. La película entonces se transmitió por este tiempo al medio día y solo le costó al actor 1000 dólares. ¿Por qué se hizo esto? Porque el Screen Actors Guild exigía un estreno nacional para permitir un menor pago a sus actores, algo que requerían con urgencia.

Para el término de la primera semana de estreno, solo habían asistido 6 personas, e incluso una de ellas había sido Sheila Moore, la artista de maquillaje que vivía cerca y había trabajado en la película, informó Screenrant. Si contamos que ella y su amiga pidieron su dinero de regreso al salir de la película, en realidad la cifra total de lo recaudado bajaría a unos $20.

Pero esto no le preocupaba a nadie. Tal como explicó Grillo, este estreno solo era parte de una formalidad, pero la noticia llegó a CHUD.com y los demás medios comenzaron a vender la historia de la película con la recaudación más baja de la historia del cine, con solo $30 dólares recolectados durante esa semana que se alquiló el teatro.

Si bien la noticia cayó terrible para sus responsables, al final el rebote que hicieron The New York Times, Variety y EW hizo que todos quisieran ver esta película. Grillo y Penney lograron vender los derechos del DVD a Regent Entertainment y pudieron recaudar un total de 368 mil dólares llegando a un total de 23 países, en definitiva no una cifra impresionante, pero lo suficiente para no arruinar para siempre a los participantes.

