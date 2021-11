Las cinco parejas de la cuarta temporada de “La isla de las tentaciones” tendrán que convivir en las villas con grupos de diez solteras y diez solteros que intentarán conquistarlos mientras que ellos demostrarán si su relación es lo suficientemente fuerte para resistir las distintas tentaciones.

Además de las novedades que incluirá esta nueva entrega del reality amoroso de Telecinco, Mediaset España compartió la lista de los 20 solteros que podrán a prueba el amor de Tania y Alejandro; Zoe y Josué; Sandra y Darío y Gal.la y Nico; Rosario y Álvaro.

El avance la nueva temporada de “La isla de las tentaciones” permitió conocer los rostros de los diez solteros y diez solteras que tratarán de romper las relaciones de los protagonistas. Pero, ¿quién es quién y qué se sabe sobre ellos?

SOLTEROS DE “LA ISLA DE LAS TENTACIONES” 4

1. ALBERTO PAREJA GARCÍA (26 años)

Alberto Pareja es de Mallorca y se dedica a la jardinería de manera profesional. Además de practicar fútbol, disfruta es viajar por las Islas Baleares y de hacer deporte, ya sea en casa o en instalaciones deportivas.

Alberto Pareja García es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

2. STIVEN INIESTA LÓPEZ (28 años)

Stiven Iniesta López es de Murcia, se desempeña como técnico de control de calidad, disfruta del deporte, la moda y la comida.

Stiven Iniesta López es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

3. IVÁN ALCARAZ FERRER (29 años)

Iván Alcaraz Ferrer vive a caballo entre Ibiza y Madrid, se dedica a las relaciones públicas. “La isla de las tentaciones” no es su debut en televisión, ya que fue uno de los invitados del primer programa de “All you need is love... o no’” de Telecinco.

Iván Alcaraz Ferrer es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

4. MIGUEL DE HOYOS PADILLA (24 años)

Miguel de Hoyos es natural de Málaga y uno de sus puntos fuertes en el terreno laboral tiene que ver con el marketing digital. Anteriormente, participó en “Mujeres y hombres y viceversa’” junto a Efrén Reyero.

Miguel de Hoyos Padilla es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

5. RUBÉN BLANCO RODRÍGUEZ

Rubén Blanco Rodríguez, más conocido como Rubo, vive entre Valladolid y Lanzarote, se dedica profesionalmente al fútbol, y cuenta con un diplomado en Nutrición Deportiva. Pero abandonó eso para participar en la cuarta temporada del reality amoroso.

Rubén Blanco Rodríguez es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

6. SERGIO BERESALUZE MARTÍN DE LA LEONA (25 años)

Sergio Beresaluze Martín es empresario, fue auxiliar de vuelo, así como manager de una finca, de la que también era dueño, y viene dispuesto a conquistar a más de una. ¿Podrá tentar a una de las mujeres que tiene pareja?

Sergio Beresaluze Martín de la Leona es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

7. VÍCTOR GONZÁLEZ GARCÍA (26 años)

Víctor González considerar el surf como una de sus mayores aficiones, asimismo, es amante de los animales y le gusta hacer deporte y acudir al gimnasio.

Víctor González García es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

8. ÁLVARO ARENAS FERNÁNDEZ (25 años)

Álvaro Arenas Fernández, barcelonés de nacimiento, es modelo profesional, pero dejó los desfiles y las sesiones fotográficas para unirse al popular reality y buscar el amor.

Álvaro Arenas Fernández es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

9. ALEJANDRO SÁNCHEZ SEVILLANO (29 años)

Alejandro Sánchez, más conocido como Sevi, es un DJ natural de Salamanca, que también realiza eventos en Londres, pero relacionados con la cultura italiana y española. Sevi pasó por el dating show de Emma García.

Alejandro Sánchez Sevillano es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

10. JESÚS ALEXANDER OLIVAREZ DÈNIZ (26 años)

Jesús Alexander Olivarez Dèniz, más conocido como Suso, es entrenador personal y, como no podía ser de otra manera, amante de los deportes marítimos y la playa.

Jesús Alexander Olivarez Dèniz es uno de los solteros de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

SOLTERAS DE “LA ISLA DE LAS TENTACIONES” 4

1. DIRIANY ISABEL GUNIENE PLASENCIA

Diriany Isabel Guniene Plasencia, con ascendencia venezolana y tinerfeña, trabaja como camarera en la ciudad de Madrid.

Diriany Isabel Guniene Plasencia es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

2. CAROLINA DE MOURA SOUSA NOGUEIRA (22 años)

Carolina Moura, natural de Portugal, es una azafata de vuelo, apasionada de la moda y la naturaleza. Cuenta con decenas de miles de seguidores en sus redes sociales.

Carolina de Moura Sousa Nogueira es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

3. CARMEN DOMÍNGUEZ MORGADO (30 años)

Carmen Domínguez trabaja como fisioterapeuta y reside en la ciudad de Tarifa. Le encanta el surf, así como navegar los mares.

Carmen Domínguez Morgado es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

4. CLAUDIA CANALS GAYETE (25 años)

Una de las características de Claudia Canals Gayete es que no pierde la oportunidad de subirse a un avión para visitar cada rincón de todos los países que pueda.

Claudia Canals Gayete es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

5. ROSANA MARTÍNEZ RUÍZ (24 años)

Rosana Martínez es técnico de radiodiagnóstico y entre lo que más destaca de sus aficiones está el deporte, la danza o la comida.

Rosana Martínez Ruíz es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

6. SHEILA ROCÍO MONJAS CASTAÑEDA (24 años)

Sheila Rocío Monjas es madrileña, trabaja como entrenadora, y se muestra como alguien muy preocupada por el horóscopo y la astrología.

Sheila Rocío Monjas Castañeda es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

7. MIRIAM HERRERO FORNE (20 años)

Miriam Herrero es de Barcelona, trabaja como bailarina, su afición es la fotografía e intentará conquistar a más de uno de la cuarta edición de este reality.

Miriam Herrero Forne es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

8. CZARINA JAZMÍN DANDRIDGUE (18 años)

Czarina Jazmín Dandridgue trabaja como modelo y se unió a “La isla de las tentaciones” dispuesta a no dejar indiferente a nadie y encontrar a su media naranja.

Czarina Jazmín Dandridgue es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

9. VANESA CAROLINA MORALES VASQUEZ (28 años)

Vanesa Carolina Morales Vasquez, quien reside en Valencia, se dedica al marketing y es vegetariana.

Vanesa Carolina Morales Vasquez es una de las solteras de la temporada 4 de "La isla de las tentaciones" (Foto: Mediaset España)

10. SABELA RODRÍGUEZ LEMOS (20 años)

Sabela Rodríguez, natural de Galicia, trabaja como dependienta en Vigo, aunque también es una enamorada de la fotografía.