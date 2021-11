La cuarta temporada de “La isla de las tentaciones” incluye varias novedades, entre ellas, que los participantes vivirán en Villa Playa y Villa Paraíso, los vetos a los solteros serán de 24 horas, los habitantes de las villas los que decidirán si desean conectar o no la luz de la tentación, y una de las parejas podrá reencontrarse durante la experiencia sin necesidad de solicitar una hoguera de confrontación, pero estarán separados por un cristal.

Pero lo que no ha cambiado es que son cinco las parejas que deberán demostrar que su amor es más fuerte que las 20 tentaciones que amenazan con terminar su relación. Una de las primeras parejas en tener conflictos fue Josué y Zoe, quienes se conocieron en “Mujeres y Hombres y viceversa” y llevan 6 meses juntos.

Luego de un inicio complicado, marcado por los celos y las traiciones, llegaron a “La isla de las tentaciones” para poner a prueba su amor y superar por fin sus celos, sin embargo, la aparición de Diriany complica las cosas. Pero ¿por qué Zoe reaccionó así? ¿Quién es Josué Bernal y qué hizo en el pasado?

Josué y Zoe conforman una de las parejas de la cuarta temporada de "La Isla de las Tentaciones" (Foto: Mediaset España)

¿QUIÉN ES JOSUÉ BERNAL?

Josué Bernal, de 25 años, es de Marbella, Málaga, y se considera una persona optimista, con buenas vibraciones y una de sus máximas pasiones son los deportes extremos. También señaló: “Soy un poco especial a la hora de enamorarme”.

Su primera aparición en televisión fue en el reality de Mediaset, “Mujeres y Hombres y viceversa”, a que llegó con la esperanza de encontrar el amor y, después de varias crisis, lo encontró con Zoe, su pretendienta preferida desde el principio.

“Siempre en mi vida he tomado muchas decisiones dejándome llevar por la razón, hoy quiero escuchar mi corazón y me dice que me tengo que ir con Zoe”, dijo Josué antes escoger a Zoe el pasado 7 de enero de 2021.

Sin embargo, para llegar a ese momento la pareja debió superar varios conflictos ocasionados por los celos y las traiciones. Sobre todo, porque él probó suerte con el resto de pretendientas, incluso se saltó las normas con Carmen, otra tronista con la que también se besó.

Al empezar la cuarta temporada de “La isla de las tentaciones”, Josué comenzó a coquetear Diriany, quien le dijo que le parece muy guapo y habló de “Mujeres y Hombres y viceversa”. En respuesta él dijo: “Si hubieras entrado en el programa, a lo mejor en vez de haberme ido con Zoe mi novia, a lo mejor serías tú la que estuvieras en el otro lado”.

Obviamente, Zoe le reprochó su actitud. “No he pasado buena noche, no me sentí ayer querida por mi novio, no me sentí respetada ni que me diera el lugar que me merezco. Necesitaba que me demostrara un poquito”. Mientras que Josué respondió: “Si acabamos como acabamos fue por tu reacción, eres una chica que te encanta mandar, siempre quieres que llevar la razón y siempre hay que hacer lo que tú digas. Estoy cansado de eso, a mí no me manda nadie”.

FOTOS DE JOSUÉ BERNAL

Josué Bernal mostrando sus abdominales en una fotografía publicada en sus redes sociales (Foto: Josué Bernal/ Instagram)

Josué Bernal después de pintarse el cabello de azul (Foto: Josué Bernal/ Instagram)