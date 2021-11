La cuarta temporada de “La isla de las tentaciones” ya empezó y, por lo tanto, “El debate de las tentaciones” también comenzó. Este último es presentado por Sandra Barneda y cuenta con colaboradores y participantes de otras ediciones, quienes comentan todo o que sucede en las villas.

Durante el primer debate, se habló de la fiesta que han tenido los protagonistas de la nueva edición del reality español de Telecinco donde destacó el acercamiento entre Rosario Cerdán y Suso. Esto recordó a lo que vivieron dos de los colaboradores presentes, Isaac Torres y Marina García, en “La última tentación”.

Por supuesto, eso no le gustó nada a Lucía Sánchez, actual pareja del catalán. “Ya estaba tardando”, dijo ante los comentarios de Sandra Barneda, quien respondió “Pero ¿qué hago, Lucía? ¿Qué hago? ¿No comento? ¿Te molesta también que diga esto?” Entonces, ¿quién es la novia de Isaac y qué hacía antes de ser colaboradora de “El debate de las tentaciones”?

¿QUIÉN ES LUCÍA SÁNCHEZ?

Lucía Sánchez, de 27 años, saltó a la fama tras participar en “La isla de las tentaciones 3″ junto a Manuel. Durante el programa, y tras descubrir las múltiples infidelidades de su novio, la joven de Cádiz decidió terminar su relación y comenzar una nueva vida.

Más tarde, empezó un romance con Isaac Torres en “La última tentación”. Esta relación no comenzó de a mejor manera, ya que él todavía estaba con Marina, y terminó cuando el Lobo se besó con Bela.

Sin embargo, meses después anunció que decidió darle una segunda oportunidad al amor y volvió con Isaac. Después de las criticas y otros comentarios, la gaditana compartió en su canal de mtmad cómo fue su reconciliación.

“Nos pasamos el verano peleando y peleando. Sólo hablábamos para tirarnos trastos a la cabeza. Un día coincidimos en una fiesta de noche y no nos miramos ni a la cara, cada uno se fue por un lado a dormir. Al día siguiente me escribió para hablar... y a raíz de ahí, y de irnos cada uno a nuestra casa, empezamos a hablar y hablar... y poco a poco volvimos”, contó Lucía Sánchez.

Asimismo, dijo que espera “que después de todo esto podamos tener una vida normal, salir, viajar, trabajar, vivir...” También señaló que, a diferencia de su ex Manuel, Isaac “no le ha fallado como persona. Aunque no hayamos estado juntos, él no ha salido a hablar de mí ni a inventarse nada. Las personas se equivocan, pero (Isaac) no es mala persona”.

Lucía Sánchez e Isaac Torres fueron colaboradores en “El debate de las tentaciones” (Foto: Instagram/ Lucía Sánchez)

FOTOS DE LUCÍA SÁNCHEZ

Lucía Sánchez disfrutando de un día de playa (Foto: Instagram/ Lucía Sánchez)

Lucía Sánchez disfrutando de unas vacaciones en París, Francia (Foto: Instagram/ Lucía Sánchez)