La cuarta temporada del reality show “La isla de las tentaciones” se estrenó el 10 de noviembre en Telecinco y ya está dando de qué hablar. Los participantes ahora viven en Villa Playa y Villa Paraíso, en República Dominicana, dejando atrás a la conocida Villa Montaña. Entre sus participantes está Tania Medina, ¿la conoces? Aquí te contamos todo sobre ella.

Cinco parejas conocidas se enfrentarán a este nuevo desafío para poner a prueba sus relaciones sentimentales en la República Dominicana. La emisión del programa, uno de los más vistos en los últimos 20 años por el sector juvenil, se emite todos los miércoles s las 10 de la noche por Telecinco bajo la conducción de Sandra Barneda. Y, en el caso de que no puedas esperar, todos los martes a las 10: 00 PM, podrás adelantarte al estreno en Mitele PLUS.

¿QUIÉN ES TANIA MEDINA?

Tania Medina es una de las nuevas concursantes de la cuarta temporada de “La isla de las tentaciones 4″. La joven tiene 22 años y participa en el reality show español junto a su novio, el Míster España 2015 Alejandro Nieto, con quien lleva saliendo dos años. La pareja pondrá a prueba su amor en una isla de República Dominicana.

CARRERA

Tania es abogada, modelo, reportera de un programa de Televisión Canaria.

SEGUIDORES

Cuenta con más de 40,000 seguidores en su cuenta de Instagram.

¿CON QUIÉN LA COMPARAN?

Tania Medina, que ha sido comparada por su parecido físico con Melodie Peñalver, quien estuvo en la segunda edición del reality, donde terminó su relación con Cristian Jerez para iniciar un romance con Beltrán San Jorge.

¿CÓMO SE CONOCIÓ CON SU NOVIO ALEJANDRO NIETO?

La modelo Tania Medina conoció a Alejandro en un certamen de belleza, donde ella participaba como candidata y él formaba parte del jurado. Hicieron clic de inmediato. La relación surgió un año después y la pareja tiene dos años junta. Califican su relación como “perfecta” y que no hay nada ni nadie que pueda con ellos hasta el punto de tener un único objetivo en la isla: demostrar que cuando hay amor, no existe tentación. “Vamos a romper la norma: no vamos a caer en la tentación”, asegura a cámara Tania.

Tania tienen planes de boda, por lo que han llegado a la isla en el mejor momento, comprometidos, para así poder saber si están hechos el uno para el otro antes de dar el paso definitivo hacia el altar.

