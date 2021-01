En los primeros años de Selena como artista, cuando solo era una pequeña niña que tocaba en una banda familiar, el grupo musical La Mafia la conoció junto a su familia y permitió que ella participara en algunos de sus conciertos. Hoy existe una disputa entre el patriarca Quintanilla y la agrupación, quienes dicen haber lanzado a Selena al estrellato.

El nuevo éxito de Netflix “Selena: La Serie” ha recordado al mundo de la música un evento trágico: la muerte de Selena Quintanilla, la denominada Reina del Tex-Mex que tenía un gran futuro por delante. Sin embargo, su carrera se vio truncada cuando Yolanda Saldívar decidió asesinarla un 31 de marzo de 1995.

El legado de su música ha acompañado a sus millones de fans en todo el mundo durante los últimos años, mismos que esperan con ansias una segunda temporada del programa en la plataforma de streaming. A la par, nueva información acerca de la vida de Selena ha salido a la luz, tanto de su infancia como de sus primeros años como artista.

En esta línea se encuentra el grupo musical La Mafia, una agrupación que ha estado activo desde los años 80 en Estados Unidos y que, según el mismo padre de Selena Abraham Quintanilla, se han jactado de ser los responsables de que Selena consiguiera tanta fama. ¿Qué dijeron exactamente y cuál fue el descargo del padre de Selena? Aquí te lo contamos.

LA MAFIA, EL GRUPO DE TEX MEX QUE DICE HABER LANZADO A LA FAMA A SELENA

Declaraciones de Abraham Quintanilla sobre La Mafia (Foto: Facebook)

Tal como informa Infobae, la disputa comenzó cuando Abraham Quintanilla utilizó su cuenta en Facebook para publicar una serie de mensajes hacia La Mafia, agrupación que supuestamente habría declarado que eran los responsables del éxito que Selena había cosechado durante sus años de gloria:

“Estos dos payasos realmente no sé qué es su queja. Cuando Selena y los Dinos empezaron su carrera musical, Selena tenía nueve años y todo el grupo eran adolescentes. Selena y los Dinos abrieron un show de La mafia, y ahora ellos dicen que son ellos los que le dieron el comienzo a Selena, lo que realmente es una estupidez de parte de ellos. Selena y los Dinos sobrepasaron a La mafia y Selena ahora es una artista y una leyenda mundial que, La mafia, aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar, no sean envidiosos”, escribió el molesto patriarca de los Quintanilla.

Como se recuerda, Selena Quintanilla no comenzó su carrera como solista, sino que comenzó una banda con sus hermanos con el apoyo de su padre. La banda llamada “Los Dinos con Selena” evolucionó con los años a “Selena y Los Dinos”, presentando a A.B Quintanilla en el bajo, Suzette Quintanilla en la batería y Selena como cantante.

La Mafia confesó que Selena y Los Dinos abrieron sus shows, pero no se atribuyeron su éxito (Foto: Alchetron)

Este proyecto comenzó cuando Selena tenía nueve años y ellos aún vivían en Lake Jackson, en Texas. Sus primeros conciertos se dieron en un restaurante familiar, pero el negocio no prosperó y la familia tuvo que declararse en bancarrota y mudarse a Corpus Christi, donde Abraham promocionó a su banda que tocaba en eventos menores.

Fue durante esta época que se conocieron con la agrupación La Mafia. Armando Lichtenberger Jr., líder de la agrupación, también compartió su descargo en las redes sociales, adjuntando un ticket de la época donde se puede observar que La Mafia tenía el estrado principal y la banda de Selena y los Dinos les abría el escenario.

“Conocimos a Selena en 1984 cuando creo que Selena tenía unos 13 años en Angleton Texas en el Bobby Joes Club. Estábamos promocionando nuestro nuevo sencillo Mi loca pasión y Oscar seleccionaba a los fans de la audiencia para subir al escenario y cantar la canción y una niña pequeña agitaba la mano para elegirla y era Selena. Después del espectáculo, el señor Quintanilla junto con la familia salieron a nuestro autobús y se presentó a sí mismo y a la familia. Se hizo amigo de nuestro manager en ese momento Henry Gonzales. Comenzamos a llevar a Selena y los Dinos de gira en 1986″.

La Mafia tiene más de 40 años de carrera musical en el Tex Mex (Foto: YouTube)

Además, agregó que ellos y Selena tuvieron una enorme amistad, y el único motivo por el cuál mencionaban a la cantante en sus entrevistas era porque la prensa les cuestionaba sobre su relación. Armando finalizó su respuesta declarando que ellos nunca dijeron que le dieron el comienzo a Selena en la fama, pero que si abrió algunos shows para ellos.

Finalmente, aseguró que La Mafia tiene más de 40 años de carrera artística y que no merecían ser irrespetados de esa manera, pero que de igual forma respetaban el recuerdo de Selena y solo querían contar su verdad. “Todos tenemos personas que nos ayudan en nuestros inicios, ya que siempre le damos crédito a Little Joe y la familia por ayudarnos en nuestros inicios. No hay nada degradante en decir que Selena abrió shows para nosotros”, enfatizó.