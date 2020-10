“The Haunting of Bly Manor”, creada por Mike Flanagan, quien también dirigió “Gerald’s Game” y “Doctor Sleep”, debutó recientemente en Netflix como una continuación inconexa de la ya popular serie de terror “The Haunting of Hill House”, un programa que llegó a la plataforma de streaming en el 2018

Cuando se trata de películas y programas de terror, los niños siempre han sido un elemento constante de la narrativa, algo que hace que la historia sea instantáneamente más aterradora. Dicho esto, no estamos seguros de qué pensar sobre Miles y Flora cuando los conocemos por primera vez.

La historia de “The Haunting of Bly Manor” habla de una joven institutriz contratada por un hombre para cuidar de ellos en la casa de campo de la familia, después de que los padres de ellos murieran. Al llegar a la finca Bly, comienza a ver apariciones que aún se mantienen rondando en sus instalaciones.

Durante un confuso momento en el primer episodio, los niños encierran a su institutriz en un closet dándole un susto de muerte. Si bien la serie más adelante explica algunas de sus motivaciones, nunca se dice explícitamente por qué lo hicieron. Screenrant ha hecho un análisis de la serie y puede que haya dado con la respuesta.

¿POR QUÉ FLORA Y MILES ENCERRARON A DANI EN “LA MALDICIÓN DE BLY MANOR”?

¿Por qué Flora y Miles encerraron a Dani en el closet en "La maldición de Bly Manor"? (Foto: Netflix)

Al parecer, los niños Wingrave encierran a Dani en un armario para su propia protección. Cuando patea el talismán de Flora, Dani despierta a la Dama del lago, el villano principal de “The Haunting of Bly Manor”. La serie de Netflix finalmente revela que la propiedad está encantada por una mujer llamada Viola, que vivió en Bly Manor siglos antes y fue asesinada por su hermana.

El espíritu inquieto y sin rostro de Viola duerme en el fondo de un lago, y ocasionalmente vaga por la propiedad en busca de su hija. Miles y Flora saben que Viola es peligrosa porque la vieron matar a Peter Quint, entonces, Flora y Miles engañan a Dani para evitar otro ataque.

En el quinto episodio de “The Haunting of Bly Manor” en Netflix, la Dama del lago mata a Peter simplemente por interponerse en su camino. La tragedia pone en movimiento una trama secundaria oscura que involucra a Rebecca, pero también informa a la audiencia sobre la perspectiva de los niños Wingrave.

¿Por qué Flora y Miles encerraron a Dani en el closet en "La maldición de Bly Manor"? (Foto: Netflix)

Flora usa talismanes para rastrear la actividad de los fantasmas dentro de la mansión. Cuando la muñeca de Viola no está escondida debajo del cajón de Flora, está claro que ella está fuera del lago. Entonces, los niños encierran a Dani en un armario para evitar que sea una nueva víctima del fantasma.

Al dejar salir a la directriz, ella ve huellas embarradas en el pasillo, evidencia de que la Dama del Lago ha estado vagando por la mansión. Sin embargo, solo Miles y Flora lo saben. Por otro lado, la secuencia del armario en “The Haunting of Bly Manor” también se vincula con otra trama secundaria espeluznante.

¿Por qué Flora y Miles encerraron a Dani en el closet en "La maldición de Bly Manor"? (Foto: Netflix)

Mientras Dani intenta escapar frenéticamente, ve a un fantasma masculino en un espejo que ya había visto dos veces antes. En el cuarto episodio de la serie de Netflix, se revela que Dani quedó traumatizada por la muerte de su prometido, Edmund, quien murió menos de un día después de terminar la relación.

El trauma emocional de Dani es “la trampa” sobre la que Henry Wingrave pregunta al comienzo de la serie. También es la base temática del suspenso culminante de la serie en sus momentos finales. Con todo esto dicho, al final el susto que se llevó Dani fue simplemente para protegerla de una muerte segura.

¿Por qué Flora y Miles encerraron a Dani en el closet en "La maldición de Bly Manor"? (Foto: Netflix)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de “La maldición de Bly Manor”, la nueva serie de Netflix

Tráiler de "La maldición de Bly Manor", la nueva serie de Netflix