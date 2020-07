Ariadne Díaz se consolidó como una de las actrices más queridas de las pantallas por protagoniza con mucho exito siete telenovelas, entre las que destacan ‘La mujer del Vendaval’ (2012) y ‘La malquerida’ (2014). Sin embargo, tras participar en ‘Tenías que ser tú’, su último proyecto en televisión, en 2018, la artista decidió tomarse un descanso.

Desde aquel momento, sus más acérrimos fans se han preguntado cuándo será su regreso a las telenovelas, ya que Díaz forma parte de la nueva generación de jóvenes protagonistas. No obstante, una vez, más la actriz ha dejado en claro que su regreso no será pronto.

La actriz mexicana ha dejado en claro que no desea regresar a las pantallas, ya que está interesada en desarrollar diversos proyectos pero desde otras perspectiva, así que hace unos días a través de una transmisión en vivo en Instagram dejó en claro su posición.

La malquerida fue una de las telenovelas más exitosas que protagonizó Ariadne Díaz (Foto: Televisa)

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ YA NO QUIERE SER PARTE DE UNA TELENOVELA?

A finales del mes pasado la actriz Ariadne Díaz dio a conocer que había rechazado la invitación de participar en el casting para competir por el protagónico de la telenovela ‘¿Te acuerdas de mí?’, al lado de Gabriel Soto.

“Me han invitado a hacer muchos castings pero, como les he dicho muchas veces, ahorita no quiero hacer novelas, entonces vi que salió una nota, pero no es verdad”, dijo en una plática virtual con sus seguidores de Instagram.

En marzo pasado la actriz ya había hablado de su intención de alejarse de la televisión: “Tuve la oportunidad de ver fuera del mundo en el que me había formado y tengo ganas de hacer otras cosas”, señaló en una entrevista con el diario El Universal.

Quien sigue trabajando en el medio pero ahora desde la parte creativa, habló de lo que notó en televisión: “La mala es sensual porque pareciera que ser sensual te da una connotación de malicia, de ser calculadora y ambiciosa, cuando no. Definitivamente hay estereotipos muy definidos acerca de eso”

A pesar de su desinterés de volver a la televisión, la actriz que reside en Puerto Vallarta con su familia, se dijo agradecida por las invitaciones y reiteró: “No, ahorita no voy a hacer novelas”.

VIDEO RECOMENDADO

Televisa: así se veían algunos actores de telenovelas cuando estudiaban actuación