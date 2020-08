Juan Soler, el galán de “La mexicana y el güero” asustó a sus compañeros de reparto y al equipo de producción al sufrir una descompensación. El actor de 54 años tuve que se enviado de forma urgente a la clínica para que sea observado por los profesionales de la salud.

A raíz de esta situación, los medios de comunicación comenzaron a informar que la telenovela de Nicandro Díaz había hecho un alto absoluto en sus grabaciones ya que su actor principal se encontraba delicado de salud.

Ante todos los rumores que se comenzaron a dar a raíz de su estado de salud, ya que mucho aseguraron que se trata de coronavirus, Juan Soler dio una entrevista a un diario mexicano para explicar que sucedió y cómo se encontraba tras visitar al médico.

¿QUÉ PASÓ CON JUAN SOLER?

El actor argentino brindó una entrevista al diario Reforma y contó que pasó un gran susto con su salud, ya que sufrió una descompensación física provocada por una ataque de gastritis.

“Tuve un ataque de gastritis, (el miércoles 12) me sentí mal, me dolía muchísimo la panza, retortijones, me dolía mucho el cuerpo”, dijo el actor en entrevista telefónica con el diario mexicano.

Juan Soler tuvo que ser llevado a atención médica para ser tratado por los fuertes dolores que sufría.

“Me llevaron al médico. Tengo gastritis, me dieron medicinas, me hidrataron porque estaba deshidratado por la misma gastritis”, agregó.

Juan Soler en la actualidad (Foto: Instagram de Juan Soler)

El actor de 54 años ha asegurado que la descompensación de sufrió es debido a las múltiples actividades que realiza a lo largo de su día a día.

“Carga de trabajo, poco sueño, mis rutinas de ejercicio en la mañana”, enumeró.

Por esta razón, Nicandro Díaz, productor de la telenovela, le dio un descanso el jueves y Juan Soler se ausentó de las grabaciones.

Según el actor, el productor decidió no darle llamado solo a él, pero las grabaciones continuaron con el resto del elenco, con lo que quedó descartada la versión de que la novela suspendió toda labor.

" Todo (en las grabaciones) marcha muy bien, a pasos acelerados”, contó Juan Soler, quien interpreta a ‘El Güero’ dentro de la historia.

“El producto es algo muy divertido, un melodrama clásico y con tintes de comedia que hará que al público realmente le guste mucho la historia. Estoy convencido que nos va a ir muy bien”, agregó.

(Foto: Instagram/ Juan Soler)

