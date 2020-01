Para nadie era una sorpresa que Danna Paola solo estaría en algunos capítulos de “La Doña” 2. Los seguidores de la historia de ‘Altagracia’ esperaban que ‘Mónica’ se vaya del país y de esta forma salir de la telenovela, sin embargo como ya se le hizo costumbre a Telemundo, decidieron ‘asesinar brutalmente’ a “la hija” de Aracely Arámbula.

Durante los últimos capítulos, los seguidores de la telenovela sufrieron por el secuestro de ‘Mónica’ . La joven activista tuvo que sufrir maltratos y golpes por parte de los enemigos de su madre, pero salió librada y parecía que todo saldría bien; sin embargo, la historia dio un giro total.

Los enemigos de ‘Altagracia’ llegaron a entrar a la casa de la mujer e inmediatamente asesinaron a ‘Thiago', el novio de la mujer y sin más, decidieron asesinar a ‘Mónica’, así que le colocaron un explosivo en el cuello.

La muerte de ‘Mónica’ pone punto final a la participación de Danna Paola en esta telenovela que encabezó en 2016 con gran éxito junto a Aracely Arámbula y David Chocarro, cuyo personaje también fue brutalmente asesinado en el capítulo de estreno de “La Doña” 2.

¿QUÉ DIJO DANNA PAOLA SOBRE LA MUERTE DE SU PERSONAJE?

La muerte de “Mónica” ha sido toda una sorpresa para todos los seguidores de “La Doña”. Esta escena ha sido una de las más duras y tristes que tuvieron que grabar Danna Paola, Aracely Arámbula y Carlos Ponce.

A través de las redes sociales, la intérprete de 24 años no dudo en expresar la tristeza que siente por el brutal fin que ha tenido su personaje.

“Siempre te amaré. Hasta siempre Mónica. Gracias por tanto”, fueron las palabras que escribió la joven actriz y cantante mexicana en sus redes sociales a modo de despedida.

Danna Paola se despidió de su personaje en Instagram

Su muerte no solo dejó destrozada a ‘Altagracia’, quien tuvo que presenciar con sus propios ojos cómo el artefacto explosionaba quitándole la vida a su hija, sino también a Aracely Arámbula, quien tenía una relación muy estrecha con la actriz y vivió el trágico final de su personaje con las emociones a flor de piel, como muestra el emotivo mensaje que le dedicó a Danna Paola en las redes sociales.

“Mi niña bella te veo con ese collar y sufro. Me dolió en el alma perder a mi Mónica. Cuando seas mami entenderás mi Danita hermosa. Gracias por hacer una maravillosa y única Mónica. Orgullosa de ti y de tu enorme talento y muy feliz de haberte tenido de hija. Te adoro y te deseo llegues más lejos del vuelo que has emprendido desde niña. Mi niña talentosa gracias por dejarme saber lo que se siente tener una hija. Bendiciones siempre y no quise perderte, sigo sufriendo con Altagracia”, escribió Arámbula en la publicación que compartió Danna.

Comentario de Aracely Arámbula (Foto: Instagram)

La también cantante no tardó en reaccionar al bello mensaje de su ‘mamá’.

“Mi madre hermosa, ay eres una reina. Qué placer poder haber compartido tanto con estos personajes estos años. Gracias por todo lo aprendido fuera y dentro del set, por tu amor, sentimiento, dedicación y fuerza a esta increíble historia, por hacerla tan icónica e inquebrantable. Mi Alta siempre estará cuidada por ese angelito de Mónica porque el amor de una hija a su madre siempre será incondicional. Bendiciones para ti siempre, gracias por tanto. Hasta siempre”.

¿QUÉ PASARÁ CON ALTAGRACIA?

El terrible desenlace que tuvo ‘Mónica’ sin duda marcará un antes y después en la vida de ‘Altagracia’, ya que luego de ser testigo de la muerte de su hija la llenará de mucho odio y querrá vengarse de todos sus enemigos que osaron asesinar a su hija.

“La Doña” no descansará hasta hacer pagar a todos por haberla golpeado tan fuerte y tratar de destruirla una vez más.

